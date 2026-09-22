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Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black

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Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 1
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Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 3
Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 4
Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 5
Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 6
Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 7
Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 1
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 2
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 3
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 4
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 5
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 6
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 7
  • Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723146
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
219 x 484 x 476 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
есть
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black

Корпус Zalman — это современный и стильный выбор для сборки вашего персонального компьютера. Изготовленный из качественных материалов, таких как пластик, сталь и закаленное стекло, он предлагает не только впечатляющий внешний вид, но и надежную защиту компонентов вашего ПК. Корпус выполнен в классическом черном цвете, который идеально вписывается в любой интерьер. С весом 6,7 кг, корпус имеет оптимальные габариты и является представителем типоразмера Midi-Tower, что позволяет разместить его как на столе, так и под ним. Zalman предлагает возможность установки материнских плат форм-фактора mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе комплектующих. Для эффективного охлаждения ваш Zalman оснащен четырьмя встроенными вентиляторами размером 120 мм. Дополнительная система ARGB-подсветки позволяет вам создать уникальный стиль и атмосферу, которая будет соответствовать вашему вкусу. В корпусе предусмотрено нижнее расположение блока питания, что способствует улучшению вентиляции и упрощает прокладку кабелей. Возможности расширения впечатляют: вы получаете семь слотов, что позволяет добавить различные карты и расширения. Для хранения данных предусмотрено три внутренних отсека для дисков формата 2,5 дюйма и два отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков. Несмотря на отсутствие встроенного кард-ридера, корпус Zalman предоставляет все необходимые решения для построения как мощной игровой системы, так и рабочей станции. Максимальная высота процессорного кулера в 160 мм и возможность установки видеокарты длиной до 400 мм позволяют использовать большинство современных и производительных решений. Zalman — это надежный и эстетически приятный выбор для людей, которые ценят качество и стиль в равной степени.

Отзывы о товаре Корпус Zalman i3 NEO ARGB V2 Black




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
219 x 484 x 476 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
есть
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB3.0, USB Type-C, HD Audio
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman — это современный и стильный выбор для сборки вашего персонального компьютера. Изготовленный из качественных материалов, таких как пластик, сталь и закаленное стекло, он предлагает не только впечатляющий внешний вид, но и надежную защиту компонентов вашего ПК. Корпус выполнен в классическом черном цвете, который идеально вписывается в любой интерьер. С весом 6,7 кг, корпус имеет оптимальные габариты и является представителем типоразмера Midi-Tower, что позволяет разместить его как на столе, так и под ним. Zalman предлагает возможность установки материнских плат форм-фактора mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе комплектующих. Для эффективного охлаждения ваш Zalman оснащен четырьмя встроенными вентиляторами размером 120 мм. Дополнительная система ARGB-подсветки позволяет вам создать уникальный стиль и атмосферу, которая будет соответствовать вашему вкусу. В корпусе предусмотрено нижнее расположение блока питания, что способствует улучшению вентиляции и упрощает прокладку кабелей. Возможности расширения впечатляют: вы получаете семь слотов, что позволяет добавить различные карты и расширения. Для хранения данных предусмотрено три внутренних отсека для дисков формата 2,5 дюйма и два отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков. Несмотря на отсутствие встроенного кард-ридера, корпус Zalman предоставляет все необходимые решения для построения как мощной игровой системы, так и рабочей станции. Максимальная высота процессорного кулера в 160 мм и возможность установки видеокарты длиной до 400 мм позволяют использовать большинство современных и производительных решений. Zalman — это надежный и эстетически приятный выбор для людей, которые ценят качество и стиль в равной степени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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