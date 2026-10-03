Корпус Cougar Airface Pro RGB черный (Airface Pro RGB Black)
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Характеристики
Описание товара Корпус Cougar Airface Pro RGB черный (Airface Pro RGB Black)
Среднеразмерный корпус Cougar Airface Pro RGB впечатляет дизайном и ARGB-подсветкой. Однако опытные пользователи оценят не только его внешний вид, но и практичную конфигурацию. Внутри конструкции из стали и стекла получится разместить материнскую плату E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, Standard-ATX, видеокарту длиной до 390 мм и сразу 4 вентилятора, предусмотренных в комплекте. При желании количество вентиляторов можно увеличить или установить систему жидкостного охлаждения. Это актуально, если вы собираетесь собрать в корпусе Cougar Airface Pro RGB White мощную игровую «машину» или устройство для работы с графикой. Пылевой фильтр позаботится о том, чтобы внутри было чисто, а возможность прокладывать кабели вдоль задней стенки – о порядке и наличии свободного пространства.
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