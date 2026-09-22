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Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4) купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4)

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Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4) - фото 1
Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4) - фото 2
Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4) - фото 3
Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4) - фото 4
Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4) - фото 1
  • Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4) - фото 2
  • Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4) - фото 3
  • Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4) - фото 4
  • Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718600
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 485 x 420 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
есть
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х22
Вес, кг.
9.1

Описание товара Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4)

Корпус MSI предлагает гармоничное сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для создания современного и мощного вычислительного устройства. Выполненный в белом цвете, этот корпус привлекает внимание своими эстетическими особенностями и качеством использованных материалов: пластик, сталь и закалённое стекло, что обеспечивает как эстетическую привлекательность, так и прочность конструкции. Светодиодная подсветка ARGB добавляет устройству уникальности и позволяет пользователю настраивать внешний вид корпуса согласно своим предпочтениям, создавая уникальные визуальные эффекты через окно на боковой стенке. Принимая в расчет удобство сборки и вентиляцию, корпус оснащен четырьмя встроенными вентиляторами размером 120 мм, что способствует поддержке оптимальной температуры внутри. Он также предусматривает установку процессорного кулера высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 400 мм, удовлетворяя требованиям большинства современных игровых и рабочих систем. Этот Midi-Tower корпус совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX и mATX, располагая блок питания в нижней части для улучшения воздушного потока и оптимальной организации кабельного хозяйства. Внутреннее пространство предоставляет два отсека для накопителей 2,5 дюйма и два отсека для 3,5 дюймов, а также семь слотов расширения для максимально гибких конфигураций. МСИ-бренд гарантирует надежность и длительную эксплуатацию, что делает этот корпус отличным выбором как для геймеров, так и для профессионалов, ищущих качество и надежность в каждой детали.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG PANO 110R PZ White (306-7G28W21-JA4)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 485 x 420 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
есть
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI предлагает гармоничное сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для создания современного и мощного вычислительного устройства. Выполненный в белом цвете, этот корпус привлекает внимание своими эстетическими особенностями и качеством использованных материалов: пластик, сталь и закалённое стекло, что обеспечивает как эстетическую привлекательность, так и прочность конструкции. Светодиодная подсветка ARGB добавляет устройству уникальности и позволяет пользователю настраивать внешний вид корпуса согласно своим предпочтениям, создавая уникальные визуальные эффекты через окно на боковой стенке. Принимая в расчет удобство сборки и вентиляцию, корпус оснащен четырьмя встроенными вентиляторами размером 120 мм, что способствует поддержке оптимальной температуры внутри. Он также предусматривает установку процессорного кулера высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 400 мм, удовлетворяя требованиям большинства современных игровых и рабочих систем. Этот Midi-Tower корпус совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX и mATX, располагая блок питания в нижней части для улучшения воздушного потока и оптимальной организации кабельного хозяйства. Внутреннее пространство предоставляет два отсека для накопителей 2,5 дюйма и два отсека для 3,5 дюймов, а также семь слотов расширения для максимально гибких конфигураций. МСИ-бренд гарантирует надежность и длительную эксплуатацию, что делает этот корпус отличным выбором как для геймеров, так и для профессионалов, ищущих качество и надежность в каждой детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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