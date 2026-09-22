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Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW)

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Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 1
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 2
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 3
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 4
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 5
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 6
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 7
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 8
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 9
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 10
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 11
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 12
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 13
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 14
Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 1
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 2
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 3
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 4
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 5
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 6
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 7
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 8
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 9
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 10
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 11
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 12
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 13
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 14
  • Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718519
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
245x448x475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
5 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х52х32
Вес, кг.
10.62

Описание товара Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW)

Корпус ADATA XPG INVADER X [INVADERXMTWOF-WHCWW] в белом цветовом исполнении собран из стальных деталей и снабжен прозрачными панелями по кругу, материалом для изготовления которых послужило закаленное стекло. Модель с возможностью монтажа дискретной видеокарты длиной до 400 мм и процессорной системы охлаждения до 175 мм высотой позволит вам собрать производительный ПК для гейминга и запуска ресурсоемкого софта. Корпус-аквариум для системного блока ADATA XPG INVADER X [INVADERXMTWOF-WHCWW] поставляется без блока питания и предполагает установку БП стандарта ATX. Эта модель изначально не имеет установленных кулеров и допускает монтаж ряда оконных вентиляторов размером 120 или 140 мм для оптимизации рабочей температуры всех компонентов сборки. Для теплонагруженного ЦПУ внутри можно разместить СЖО.

Отзывы о товаре Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW)




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
245x448x475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
5 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ADATA XPG INVADER X [INVADERXMTWOF-WHCWW] в белом цветовом исполнении собран из стальных деталей и снабжен прозрачными панелями по кругу, материалом для изготовления которых послужило закаленное стекло. Модель с возможностью монтажа дискретной видеокарты длиной до 400 мм и процессорной системы охлаждения до 175 мм высотой позволит вам собрать производительный ПК для гейминга и запуска ресурсоемкого софта. Корпус-аквариум для системного блока ADATA XPG INVADER X [INVADERXMTWOF-WHCWW] поставляется без блока питания и предполагает установку БП стандарта ATX. Эта модель изначально не имеет установленных кулеров и допускает монтаж ряда оконных вентиляторов размером 120 или 140 мм для оптимизации рабочей температуры всех компонентов сборки. Для теплонагруженного ЦПУ внутри можно разместить СЖО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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