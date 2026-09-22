Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW)
Корпус ADATA XPG INVADER X [INVADERXMTWOF-WHCWW] в белом цветовом исполнении собран из стальных деталей и снабжен прозрачными панелями по кругу, материалом для изготовления которых послужило закаленное стекло. Модель с возможностью монтажа дискретной видеокарты длиной до 400 мм и процессорной системы охлаждения до 175 мм высотой позволит вам собрать производительный ПК для гейминга и запуска ресурсоемкого софта. Корпус-аквариум для системного блока ADATA XPG INVADER X [INVADERXMTWOF-WHCWW] поставляется без блока питания и предполагает установку БП стандарта ATX. Эта модель изначально не имеет установленных кулеров и допускает монтаж ряда оконных вентиляторов размером 120 или 140 мм для оптимизации рабочей температуры всех компонентов сборки. Для теплонагруженного ЦПУ внутри можно разместить СЖО.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 860 руб.2215 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитКорпус InWin TS-4U (6141299)
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитКорпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)
-
В наличииЦена 12 810 руб.3203 руб. в СплитКорпус Thermaltake View 390 Air белый (CA-11F-00M6WN-00)
-
В наличииЦена 13 570 руб.3393 руб. в СплитКорпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)
-
В наличииЦена 35 960 руб.8990 руб. в СплитКорпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMTWOF-WHCWW)