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Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1) купить с доставкой в Москве
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Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1)

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Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1) - фото 1
Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1) - фото 2
Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1) - фото 3
Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1) - фото 1
  • Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1) - фото 2
  • Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1) - фото 3
  • Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655889
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
230x471x485
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х51х30
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1)

Корпус DEEPCOOL CH560 WH белого цвета выполнен в форм-факторе Mid-Tower. Внутри установлены три ARGB-вентилятора диаметром 140 мм, которые поддерживают PWM. Они быстро включаются и выключаются, что позволяет им работать на низких скоростях. Монтаж платы в корпус осуществляется вертикально. Допускается установка микросхемы формата E-ATX, Standard-ATX, Mini-ITX, Micro-ATX. Для управления подсветкой, включения на верхней панели расположены кнопки. Там же находятся разъемы USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A, аудиоразъем. DEEPCOOL CH560 WH выполнен из пластика, стали. Все стороны корпуса имеют перфорацию, что обеспечивает хороший приток воздуха. Через окошко из закаленного стекла на боковой панели можно увидеть внутренние компоненты. Для удобства сборки и обслуживания панели фиксируются надежными магнитами, а для поддержки видеокарты используется специальный кронштейн. За материнской платой имеется пространство для удобства прокладки и подключения кабелей.

Отзывы о товаре Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
230x471x485
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL CH560 WH белого цвета выполнен в форм-факторе Mid-Tower. Внутри установлены три ARGB-вентилятора диаметром 140 мм, которые поддерживают PWM. Они быстро включаются и выключаются, что позволяет им работать на низких скоростях. Монтаж платы в корпус осуществляется вертикально. Допускается установка микросхемы формата E-ATX, Standard-ATX, Mini-ITX, Micro-ATX. Для управления подсветкой, включения на верхней панели расположены кнопки. Там же находятся разъемы USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A, аудиоразъем. DEEPCOOL CH560 WH выполнен из пластика, стали. Все стороны корпуса имеют перфорацию, что обеспечивает хороший приток воздуха. Через окошко из закаленного стекла на боковой панели можно увидеть внутренние компоненты. Для удобства сборки и обслуживания панели фиксируются надежными магнитами, а для поддержки видеокарты используется специальный кронштейн. За материнской платой имеется пространство для удобства прокладки и подключения кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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