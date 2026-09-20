Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус DeepCool CH560 WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4-G-1)
Корпус DEEPCOOL CH560 WH белого цвета выполнен в форм-факторе Mid-Tower. Внутри установлены три ARGB-вентилятора диаметром 140 мм, которые поддерживают PWM. Они быстро включаются и выключаются, что позволяет им работать на низких скоростях. Монтаж платы в корпус осуществляется вертикально. Допускается установка микросхемы формата E-ATX, Standard-ATX, Mini-ITX, Micro-ATX. Для управления подсветкой, включения на верхней панели расположены кнопки. Там же находятся разъемы USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A, аудиоразъем. DEEPCOOL CH560 WH выполнен из пластика, стали. Все стороны корпуса имеют перфорацию, что обеспечивает хороший приток воздуха. Через окошко из закаленного стекла на боковой панели можно увидеть внутренние компоненты. Для удобства сборки и обслуживания панели фиксируются надежными магнитами, а для поддержки видеокарты используется специальный кронштейн. За материнской платой имеется пространство для удобства прокладки и подключения кабелей.
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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