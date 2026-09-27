Top.Mail.Ru
Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596525
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
230x505x506
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 200 или 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х62х34
Вес, кг.
13.87

Описание товара Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00)

Корпус Thermaltake View 300 MX Snow [CA-1P6-00M6WN-00] украсит любое помещение. Дизайн модели выполнен в белом цвете. Адресуемая RGB подсветка выглядит завораживающе даже при свете дня. Крупное боковое окно позволит вам любоваться компонентами ПК без ограничений. В комплект входят 2 сменные фронтальные панели – прозрачная и металлическая с перфорацией. Корпус Thermaltake View 300 MX Snow [CA-1P6-00M6WN-00] вместителен: его размеры составляют 506x230x505 мм. Модель рассчитана на сборку мощного компьютера, в том числе игрового. Корпус совместим с материнскими платами форм-факторов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Длина совместимых видеокарт ограничена внушительными 400 мм. Выбор мощного игрового видеоадаптера не будет сложным. Не составит труда подобрать и кулер процессора: его высота может достигать 175 мм. Корпус надежно защищает компьютер от перегрева. В наличии пара 200-миллиметровых фронтальных вентиляторов и задний вентилятор формата 120 мм. Одно из преимуществ корпуса – эргономичная панель ввода/вывода. Она расположена под углом 45° к основанию.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
230x505x506
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 200 или 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake View 300 MX Snow [CA-1P6-00M6WN-00] украсит любое помещение. Дизайн модели выполнен в белом цвете. Адресуемая RGB подсветка выглядит завораживающе даже при свете дня. Крупное боковое окно позволит вам любоваться компонентами ПК без ограничений. В комплект входят 2 сменные фронтальные панели – прозрачная и металлическая с перфорацией. Корпус Thermaltake View 300 MX Snow [CA-1P6-00M6WN-00] вместителен: его размеры составляют 506x230x505 мм. Модель рассчитана на сборку мощного компьютера, в том числе игрового. Корпус совместим с материнскими платами форм-факторов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Длина совместимых видеокарт ограничена внушительными 400 мм. Выбор мощного игрового видеоадаптера не будет сложным. Не составит труда подобрать и кулер процессора: его высота может достигать 175 мм. Корпус надежно защищает компьютер от перегрева. В наличии пара 200-миллиметровых фронтальных вентиляторов и задний вентилятор формата 120 мм. Одно из преимуществ корпуса – эргономичная панель ввода/вывода. Она расположена под углом 45° к основанию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake View 300 MX Snow белый (CA-1P6-00M6WN-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...