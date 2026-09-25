Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1+3.0+audio черныйс окном 25121 DEFENDER
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Характеристики
Описание товара Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1+3.0+audio черныйс окном 25121 DEFENDER
Представляем вашему вниманию корпус Defender RaptorX Black — образец сдержанной эстетики и продуманной инженерной концепции, предназначенный для создания высокопроизводительной системы. Этот корпус формата Midi-Tower станет надёжным фундаментом для вашего проекта, гармонично объединяя в себе долговечность, эффективное охлаждение и современный дизайн. Внешний вид корпуса выполнен в классическом чёрном цвете и сочетает в себе прочность и стиль. Для основного каркаса использована сталь, что гарантирует жёсткость конструкции, а элементы отделки выполнены из качественного ABS-пластика. Накопленное тепло эффективно отводится благодаря перфорации на лицевой панели, а главным акцентом дизайна является боковая панель из закалённого стекла. Она позволяет в любой момент полюбоваться на внутреннее устройство вашей системы, демонстрируя аккуратный монтаж и работу компонентов. Внутренняя компоновка демонстрирует глубокую продуманность. Конструкция предусматривает совместимость с системными платами самых популярных форматов: ATX, microATX и Mini-ITX. Нижнее расположение блока питания стандарта ATX способствует лучшему балансу температур внутри корпуса, поскольку источник питания забирает холодный воздух снизу и не нагревает основные компоненты. Для хранения данных предусмотрены два отсека для накопителей формата 2.5 дюйма и один отсек для диска 3.5 дюйма, которые крепятся поперечно, что экономит пространство. Установку мощной видеокарты длиной до 325 миллиметров и процессорного кулера высотой до 170 миллиметров можно выполнить без каких-либо затруднений, а семь слотов расширения открывают широкие возможности для модернизации. Система охлаждения обладает значительным потенциалом для создания мощного воздушного потока. Производительный контур вентиляции можно выстроить самостоятельно, установив до пяти вентиляторов размером 120 миллиметров: три на передней панели, два на верхней и один на задней. Для энтузиастов, предпочитающих системы жидкостного охлаждения, предусмотрена возможность монтажа радиатора размером до 240 миллиметров на верхней панели или одного 120-миллиметрового на задней. Чтобы пыль не проникала внутрь, на верхней панели установлен специальный съёмный фильтр, облегчающий регулярное обслуживание.
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Отзывы о товаре Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1+3.0+audio черныйс окном 25121 DEFENDER