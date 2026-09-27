Top.Mail.Ru
Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото 1
Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото 2
Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото 3
Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото 4
Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото 5
Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото 1
  • Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото 2
  • Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото 3
  • Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото 4
  • Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото 5
  • Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599628
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x414
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио), USB 3.2 Gen1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х47х30
Вес, кг.
6.75

Описание товара Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1)

DEEPCOOL представляет компьютерный корпус CH370 WH, на базе которого можно сформировать настольную станцию с относительно небольшими размерами. Допускается применение материнских плат Mini-ITX и Micro-ATX, а для карт расширения предусмотрены четыре слота. Кейс спроектирован с прицелом на обеспечение хорошей вентиляции. Циркуляции воздуха способствуют сетчатые секции во фронтальной и верхней частях. Левая боковая стенка изготовлена из закалённого стекла, через которое хорошо просматривается внутреннее убранство системы.

Отзывы о товаре Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x414
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио), USB 3.2 Gen1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
DEEPCOOL представляет компьютерный корпус CH370 WH, на базе которого можно сформировать настольную станцию с относительно небольшими размерами. Допускается применение материнских плат Mini-ITX и Micro-ATX, а для карт расширения предусмотрены четыре слота. Кейс спроектирован с прицелом на обеспечение хорошей вентиляции. Циркуляции воздуха способствуют сетчатые секции во фронтальной и верхней частях. Левая боковая стенка изготовлена из закалённого стекла, через которое хорошо просматривается внутреннее убранство системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус DeepCool CH370 WH белый (R-CH370-WHNAM1-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...