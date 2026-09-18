Top.Mail.Ru
Корпус Cooler Master MasterBox K501L (MCB-K501L-KANN-S00) Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Cooler Master MasterBox K501L (MCB-K501L-KANN-S00) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Cooler Master MasterBox K501L (MCB-K501L-KANN-S00) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295183
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooler Master
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
57х54х24
Вес, кг.
6.4

Описание товара Корпус Cooler Master MasterBox K501L (MCB-K501L-KANN-S00) Black

Корпус CoolerMaster MasterBox K501L [MCB-K501L-KANN-S00] с исполнением в черном цвете позиционируется как платформа для сборки системного блока с игровыми возможностями. Эта модель предлагает по 2 отсека для накопителей 2.5 и 3.5, допускает монтаж графического процессора длиной до 410 мм и процессорной системы охлаждения до 165 мм высотой. БП в корпус изначально не установлен, чтобы вы смогли выбрать источник питания в соответствии с энергопотреблением своей сборки. Корпус для производительного системного блока CoolerMaster MasterBox K501L [MCB-K501L-KANN-S00] укомплектован двумя вентиляторами разером 120 мм для отвода тепла от нагревающихся элементов системы. Вы сможете дополнить систему воздушного охлаждения рядом кулеров и даже смонтировать внутри СЖО для оптимизации рабочей температуры теплонагруженного модуля. Вместе с оборудованным фильтром для защиты от пыли корпусом вы получите документацию и набор крепежа.



Теги товара: Игровой корпус

Отзывы о товаре Корпус Cooler Master MasterBox K501L (MCB-K501L-KANN-S00) Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cooler Master
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Корпус CoolerMaster MasterBox K501L [MCB-K501L-KANN-S00] с исполнением в черном цвете позиционируется как платформа для сборки системного блока с игровыми возможностями. Эта модель предлагает по 2 отсека для накопителей 2.5 и 3.5, допускает монтаж графического процессора длиной до 410 мм и процессорной системы охлаждения до 165 мм высотой. БП в корпус изначально не установлен, чтобы вы смогли выбрать источник питания в соответствии с энергопотреблением своей сборки. Корпус для производительного системного блока CoolerMaster MasterBox K501L [MCB-K501L-KANN-S00] укомплектован двумя вентиляторами разером 120 мм для отвода тепла от нагревающихся элементов системы. Вы сможете дополнить систему воздушного охлаждения рядом кулеров и даже смонтировать внутри СЖО для оптимизации рабочей температуры теплонагруженного модуля. Вместе с оборудованным фильтром для защиты от пыли корпусом вы получите документацию и набор крепежа.


Теги товара: Игровой корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Cooler Master MasterBox K501L (MCB-K501L-KANN-S00) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...