Корпус Cooler Master MasterBox K501L (MCB-K501L-KANN-S00) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Cooler Master MasterBox K501L (MCB-K501L-KANN-S00) Black
Корпус CoolerMaster MasterBox K501L [MCB-K501L-KANN-S00] с исполнением в черном цвете позиционируется как платформа для сборки системного блока с игровыми возможностями. Эта модель предлагает по 2 отсека для накопителей 2.5 и 3.5, допускает монтаж графического процессора длиной до 410 мм и процессорной системы охлаждения до 165 мм высотой. БП в корпус изначально не установлен, чтобы вы смогли выбрать источник питания в соответствии с энергопотреблением своей сборки. Корпус для производительного системного блока CoolerMaster MasterBox K501L [MCB-K501L-KANN-S00] укомплектован двумя вентиляторами разером 120 мм для отвода тепла от нагревающихся элементов системы. Вы сможете дополнить систему воздушного охлаждения рядом кулеров и даже смонтировать внутри СЖО для оптимизации рабочей температуры теплонагруженного модуля. Вместе с оборудованным фильтром для защиты от пыли корпусом вы получите документацию и набор крепежа.
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Теги товара: Игровой корпус
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Теги товара: Игровой корпус
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