Корпус Accord ACC-CL915 черный без
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619340
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
180x425x350
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
3.5
Описание товара Корпус Accord ACC-CL915 черный без
Корпус Accord ACC-CL915 представляет собой черный Midi-Tower без блока питания, поддерживающий материнские платы форм-фактора ATX. Он оснащен возможностью установки до четырех 120-миллиметровых вентиляторов для эффективного охлаждения. На передней панели корпуса расположены два порта USB 2.0, один порт USB 3.0 и аудиоразъемы. Корпус имеет нижнее расположение блока питания, что обеспечивает лучшую вентиляцию и организацию кабелей внутри системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитКорпус MIDITOWER ATX 350W 2xUSB аудио black AA-440-AA350 EX29017...
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитКорпус Accord A-300 черный (ACC A-300)
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитКорпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитКорпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3...
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитКорпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC...
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитВнешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный ...
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитКорпус Accord 3312 черный (ACC-3312)
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитКорпус Bloody BD-CC103 белый без БП BD-CC103-WH
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитКорпус Bloody BD-CC103 черный без БП BD-CC103-BK
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитКорпус PcCooler C3B310 черный (C3B310-BKP0-GL)
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS)
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитКорпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
180x425x350
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Корпус Accord ACC-CL915 представляет собой черный Midi-Tower без блока питания, поддерживающий материнские платы форм-фактора ATX. Он оснащен возможностью установки до четырех 120-миллиметровых вентиляторов для эффективного охлаждения. На передней панели корпуса расположены два порта USB 2.0, один порт USB 3.0 и аудиоразъемы. Корпус имеет нижнее расположение блока питания, что обеспечивает лучшую вентиляцию и организацию кабелей внутри системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Корпус Accord ACC-CL915 черный без - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-CL915 черный без