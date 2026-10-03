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Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS)

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Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625893
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
95x285x400
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
70
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х37х17
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS)

Корпус ExeGate MI-207U черного цвета обладает классическим дизайном и компактными размерами, что позволяет использовать его для сборки офисного или домашнего ПК. Боковые панели корпуса сделаны из стали, а передняя и задняя – из пластика. Материнская плата Micro-ATX размещается в корпусе вертикально. 4 горизонтальных слота расширения позволят дополнить функционал ПК установкой в них дополнительных модулей памяти и других элементов. Для накопителей в корпусе ExeGate MI-207U имеются отсеки 2.5" и 3.5". Есть отсек 5.25" под оптический привод. Видеокарту в корпус можно устанавливать только низкопрофильную, длиной до 220 мм. Высота процессорного кулера ограничивается 70 мм. Интерфейсы USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A предназначены для подключения к ПК периферийных устройств и расположены внизу на передней панели. Там же есть 2 разъема 3.5 мм jack, для наушников и микрофона. В корпусе установлен блок питания формата SFX мощностью 300 Вт, что обеспечит стабильную работу всех компонентов ПК.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
95x285x400
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
70
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate MI-207U черного цвета обладает классическим дизайном и компактными размерами, что позволяет использовать его для сборки офисного или домашнего ПК. Боковые панели корпуса сделаны из стали, а передняя и задняя – из пластика. Материнская плата Micro-ATX размещается в корпусе вертикально. 4 горизонтальных слота расширения позволят дополнить функционал ПК установкой в них дополнительных модулей памяти и других элементов. Для накопителей в корпусе ExeGate MI-207U имеются отсеки 2.5" и 3.5". Есть отсек 5.25" под оптический привод. Видеокарту в корпус можно устанавливать только низкопрофильную, длиной до 220 мм. Высота процессорного кулера ограничивается 70 мм. Интерфейсы USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A предназначены для подключения к ПК периферийных устройств и расположены внизу на передней панели. Там же есть 2 разъема 3.5 мм jack, для наушников и микрофона. В корпусе установлен блок питания формата SFX мощностью 300 Вт, что обеспечит стабильную работу всех компонентов ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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