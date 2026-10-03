Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Desktop MI-207U-M300 черный (EX288780RUS)
Корпус ExeGate MI-207U черного цвета обладает классическим дизайном и компактными размерами, что позволяет использовать его для сборки офисного или домашнего ПК. Боковые панели корпуса сделаны из стали, а передняя и задняя – из пластика. Материнская плата Micro-ATX размещается в корпусе вертикально. 4 горизонтальных слота расширения позволят дополнить функционал ПК установкой в них дополнительных модулей памяти и других элементов. Для накопителей в корпусе ExeGate MI-207U имеются отсеки 2.5" и 3.5". Есть отсек 5.25" под оптический привод. Видеокарту в корпус можно устанавливать только низкопрофильную, длиной до 220 мм. Высота процессорного кулера ограничивается 70 мм. Интерфейсы USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A предназначены для подключения к ПК периферийных устройств и расположены внизу на передней панели. Там же есть 2 разъема 3.5 мм jack, для наушников и микрофона. В корпусе установлен блок питания формата SFX мощностью 300 Вт, что обеспечит стабильную работу всех компонентов ПК.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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