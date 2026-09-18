Корпус Accord ACC-B022 (ACC-B022)
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Характеристики
Описание товара Корпус Accord ACC-B022 (ACC-B022)
Корпус Accord ACC-B022 черного цвета относится к форм-фактору Midi-Tower и подходит для размещения материнской платы типоразмера Micro-ATX или Mini-ITX. Для установки блока питания форм-фактора ATX эта модель с лаконичным дизайном предлагает расположенный вверху отсек. Корпус станет оптимальным вариантом для сборки офисного ПК или компьютера для дома, имеющего все необходимые для повседневной работы и развлечения компоненты. Для обеспечения эффективного отвода тепла от всех нагретых компонентов системного блока вы сможете оборудовать корпус Accord ACC-B022 кулерами. Он поддерживает установку одного фронтального 120-миллиметрового вентилятора и одного тылового вентилятора размером 92 мм или 80 мм. Корпус оборудован панелью с 4 портами USB 2.0, необходимыми для подключения периферийного оборудования, и микрофонным входом, выходом на наушники/колонки.
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Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее, Игровой корпус
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