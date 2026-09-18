Корпус Gigabyte C200 Glass (GB-C200G) черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Gigabyte C200 Glass (GB-C200G) черный
Корпус Gigabyte C200 GLASS [GB-C200G] типоразмера MidTower выполнен в черном цвете и предназначен для использования при сборке полнофункциональной домашней станции или офисной машины. Данная модель вмещает мат. плату Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX, допускает установку видеопроцессора длиной до 330 мм и кулера для ЦПУ высотой до 165 мм. БП не входит в комплектацию изделия и приобретается отдельно с учетом общего потребления энергии всеми компонентами системного блока. Собираемый из стальных, пластиковых и стеклянных деталей корпус для ПК Gigabyte C200 GLASS [GB-C200G] получил антивибрационные панели и эффектную подсветку на светодиодах RGB. Изначально в этой модели представлен только один 120-миллиметровый корпусный кулер. Систему удаления избыточного тепла от работающих в условиях тепловой нагрузки компонентов сборки можно модернизировать, добавив дополнительные кулеры.
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