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Корпус Gigabyte C200 Glass (GB-C200G) черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Gigabyte C200 Glass (GB-C200G) черный

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Корпус Gigabyte C200 Glass (GB-C200G) черный - фото 1
Корпус Gigabyte C200 Glass (GB-C200G) черный - фото 2
Корпус Gigabyte C200 Glass (GB-C200G) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Gigabyte C200 Glass (GB-C200G) черный - фото 1
  • Корпус Gigabyte C200 Glass (GB-C200G) черный - фото 2
  • Корпус Gigabyte C200 Glass (GB-C200G) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293890
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x480x435
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х51х27
Вес, кг.
8.32

Описание товара Корпус Gigabyte C200 Glass (GB-C200G) черный

Корпус Gigabyte C200 GLASS [GB-C200G] типоразмера MidTower выполнен в черном цвете и предназначен для использования при сборке полнофункциональной домашней станции или офисной машины. Данная модель вмещает мат. плату Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX, допускает установку видеопроцессора длиной до 330 мм и кулера для ЦПУ высотой до 165 мм. БП не входит в комплектацию изделия и приобретается отдельно с учетом общего потребления энергии всеми компонентами системного блока. Собираемый из стальных, пластиковых и стеклянных деталей корпус для ПК Gigabyte C200 GLASS [GB-C200G] получил антивибрационные панели и эффектную подсветку на светодиодах RGB. Изначально в этой модели представлен только один 120-миллиметровый корпусный кулер. Систему удаления избыточного тепла от работающих в условиях тепловой нагрузки компонентов сборки можно модернизировать, добавив дополнительные кулеры.

Отзывы о товаре Корпус Gigabyte C200 Glass (GB-C200G) черный




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x480x435
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Gigabyte C200 GLASS [GB-C200G] типоразмера MidTower выполнен в черном цвете и предназначен для использования при сборке полнофункциональной домашней станции или офисной машины. Данная модель вмещает мат. плату Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX, допускает установку видеопроцессора длиной до 330 мм и кулера для ЦПУ высотой до 165 мм. БП не входит в комплектацию изделия и приобретается отдельно с учетом общего потребления энергии всеми компонентами системного блока. Собираемый из стальных, пластиковых и стеклянных деталей корпус для ПК Gigabyte C200 GLASS [GB-C200G] получил антивибрационные панели и эффектную подсветку на светодиодах RGB. Изначально в этой модели представлен только один 120-миллиметровый корпусный кулер. Систему удаления избыточного тепла от работающих в условиях тепловой нагрузки компонентов сборки можно модернизировать, добавив дополнительные кулеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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