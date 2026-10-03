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Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS)

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Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625898
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
180x355x355
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.2, 3.5 мм комбинированный наушники/микрофон, кнопка Reset, кнопка Power, 2 x USB2.0
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х22
Вес, кг.
2.5

Описание товара Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS)

Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower BAA-105U2-01 черный (EX291144RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
180x355x355
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.2, 3.5 мм комбинированный наушники/микрофон, кнопка Reset, кнопка Power, 2 x USB2.0
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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