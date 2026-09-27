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Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) купить с доставкой в Москве
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Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS)

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Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) - фото 1
Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) - фото 2
Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) - фото 3
Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) - фото 4
Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) - фото 1
  • Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) - фото 2
  • Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) - фото 3
  • Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) - фото 4
  • Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625445
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS)
1 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Вид оборудования
корзина для накопителя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х6
Вес, г.
400

Описание товара Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS)

Корзины ExeGate для подключения жестких дисков с возможностью горячей замены (Hot Swap) в зависимости от модели позволяют установить различное количество жёстких дисков. Корзины предусматривают инсталляцию дисков 3.5 стандартов SAS и SATA I/II/III (6 Гбит/с).

Отзывы о товаре Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Вид оборудования
корзина для накопителя
Страна производитель
Китай
Описание
Корзины ExeGate для подключения жестких дисков с возможностью горячей замены (Hot Swap) в зависимости от модели позволяют установить различное количество жёстких дисков. Корзины предусматривают инсталляцию дисков 3.5 стандартов SAS и SATA I/II/III (6 Гбит/с).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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