Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650)
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Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%20 300 руб. 28 430 руб.
В наличии
Код товара: 638256
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Загружаем...
20 300 руб. -29%
28 430 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Компоненты для серверов
Размеры в упаковке, м
6х6х0.5
Вес, кг.
34.5
Описание товара Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650)
Телекоммуникационный 19 шкаф ЦМО ШРН-М-12.650 для установки в местах, где невозможен или нецелесообразен монтаж цельносварного, представляет собой сборно-разборную конструкцию высокой жесткости (за счет элементов крепления). Отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), О4.2 по ГОСТ 15150 (+1°C… +45°C, климатическое исполнение соответствует IP20). Состоит из каркаса, крыши и основания, двух съемных боковых стенок с точечными замками, двери с ударопрочным тонированным в массе стеклом. Укомплектован двумя направляющими. Максимально допустимая суммарная нагрузка составляет 50 кг.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЦМО
Тип товара
Компоненты для серверов
Телекоммуникационный 19 шкаф ЦМО ШРН-М-12.650 для установки в местах, где невозможен или нецелесообразен монтаж цельносварного, представляет собой сборно-разборную конструкцию высокой жесткости (за счет элементов крепления). Отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), О4.2 по ГОСТ 15150 (+1°C… +45°C, климатическое исполнение соответствует IP20). Состоит из каркаса, крыши и основания, двух съемных боковых стенок с точечными замками, двери с ударопрочным тонированным в массе стеклом. Укомплектован двумя направляющими. Максимально допустимая суммарная нагрузка составляет 50 кг.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф ЦМО 12U (600х650) (ШРН-М-12.650) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20300 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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