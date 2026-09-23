Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02
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Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 730 руб.
В наличии
Код товара: 599556
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 730 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Компоненты для серверов
Вид оборудования
крепления/направляющие
Совместимость
сервера 1U, 2U, 3U
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х10х7
Вес, кг.
4
Описание товара Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02
Комплект направляющих Synology RKS-02 поможет закрепить на стойке серверное оборудование, коммутаторы и прочие устройства. Изделия подходят для монтажной стойки/панели шириной от 45/48 см. Допускается глубина монтажа в пределах 61-89 см. С помощью таких направляющих Synology RKS-02 вы удобно разместите все необходимое оборудование, обеспечив при этом быстрый доступ ко всем разъемам и кабелям. Прочные металлические стойки выдерживают большую нагрузку, не боятся быстрого износа и деформаций. Для фиксации используются круглые или квадратные отверстия с размерами 7.1 мм или 9.5x9.5 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Synology
Тип товара
Компоненты для серверов
Вид оборудования
крепления/направляющие
Совместимость
сервера 1U, 2U, 3U
Страна производитель
Китай
Комплект направляющих Synology RKS-02 поможет закрепить на стойке серверное оборудование, коммутаторы и прочие устройства. Изделия подходят для монтажной стойки/панели шириной от 45/48 см. Допускается глубина монтажа в пределах 61-89 см. С помощью таких направляющих Synology RKS-02 вы удобно разместите все необходимое оборудование, обеспечив при этом быстрый доступ ко всем разъемам и кабелям. Прочные металлические стойки выдерживают большую нагрузку, не боятся быстрого износа и деформаций. Для фиксации используются круглые или квадратные отверстия с размерами 7.1 мм или 9.5x9.5 мм.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Комплект направляющих Synology 1U/2U/3U RKS-02 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 14730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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