Кабель Supermicro CBL-SAST-0531
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб.
В наличии
Код товара: 743074
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Загружаем...
3 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Разъемы
mini SAS (SFF-8088) - mini SAS (SFF-8088)
Вид оборудования
интерфейсный кабель
Совместимость
сервер, устройства хранения данных
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х1х1
Вес, г.
50
Описание товара Кабель Supermicro CBL-SAST-0531
Кабель Supermicro CBL-SAST-0531; Тип: кабель; Длина кабеля: 0.8 м; Вилка: Mini-SAS HD; Формат: вилка-вилка; Назначение: для соединения компонентов ПК
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Supermicro
Разъемы
mini SAS (SFF-8088) - mini SAS (SFF-8088)
Вид оборудования
интерфейсный кабель
Совместимость
сервер, устройства хранения данных
Страна производитель
Китай
Кабель Supermicro CBL-SAST-0531; Тип: кабель; Длина кабеля: 0.8 м; Вилка: Mini-SAS HD; Формат: вилка-вилка; Назначение: для соединения компонентов ПК
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Кабель Supermicro CBL-SAST-0531 - по цене 3030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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