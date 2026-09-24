Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715048
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Характеристики
Бренд
QNAP
Вид оборудования
крепления/направляющие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х6х6
Вес, кг.
2.43
Описание товара Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit
Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 поможет правильно и аккуратно установить сетевые накопители в серверную стойку на 19 дюймов. Изделие совместимо с конструкциями, имеющими квадратные отверстия 9.5x9.5 мм. Глубина монтажной стойки должна быть в пределах 44.3-81.5 см. Пара направляющих QNAP RAIL-B02 изготовлена из прочного металлического профиля, устойчивого к износу, деформациям и постоянной нагрузке. Телескопические элементы позволят настроить удобную длину. С их помощью вы зафиксируете сетевые накопители, при этом получите полный доступ к разъемам и проводам.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
QNAP
Вид оборудования
крепления/направляющие
Страна производитель
Китай
Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 поможет правильно и аккуратно установить сетевые накопители в серверную стойку на 19 дюймов. Изделие совместимо с конструкциями, имеющими квадратные отверстия 9.5x9.5 мм. Глубина монтажной стойки должна быть в пределах 44.3-81.5 см. Пара направляющих QNAP RAIL-B02 изготовлена из прочного металлического профиля, устойчивого к износу, деформациям и постоянной нагрузке. Телескопические элементы позволят настроить удобную длину. С их помощью вы зафиксируете сетевые накопители, при этом получите полный доступ к разъемам и проводам.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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