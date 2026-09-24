Top.Mail.Ru
Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit - фото 1
Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit - фото 1
  • Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715048
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
QNAP
Вид оборудования
крепления/направляющие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х6х6
Вес, кг.
2.43

Описание товара Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit

Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 поможет правильно и аккуратно установить сетевые накопители в серверную стойку на 19 дюймов. Изделие совместимо с конструкциями, имеющими квадратные отверстия 9.5x9.5 мм. Глубина монтажной стойки должна быть в пределах 44.3-81.5 см. Пара направляющих QNAP RAIL-B02 изготовлена из прочного металлического профиля, устойчивого к износу, деформациям и постоянной нагрузке. Телескопические элементы позволят настроить удобную длину. С их помощью вы зафиксируете сетевые накопители, при этом получите полный доступ к разъемам и проводам.

Отзывы о товаре Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
QNAP
Вид оборудования
крепления/направляющие
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 поможет правильно и аккуратно установить сетевые накопители в серверную стойку на 19 дюймов. Изделие совместимо с конструкциями, имеющими квадратные отверстия 9.5x9.5 мм. Глубина монтажной стойки должна быть в пределах 44.3-81.5 см. Пара направляющих QNAP RAIL-B02 изготовлена из прочного металлического профиля, устойчивого к износу, деформациям и постоянной нагрузке. Телескопические элементы позволят настроить удобную длину. С их помощью вы зафиксируете сетевые накопители, при этом получите полный доступ к разъемам и проводам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект направляющих QNAP RAIL-B02 Rail kit - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...