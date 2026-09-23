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Кабель SFF8654 TO 05-60004-00 LSI купить с доставкой в Москве
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Кабель SFF8654 TO 05-60004-00 LSI

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Кабель SFF8654 TO 05-60004-00 LSI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597189
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кабель SFF8654 TO 05-60004-00 LSI
4 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BROADCOM
Тип товара
Компоненты для серверов
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
115

Описание товара Кабель SFF8654 TO 05-60004-00 LSI

Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.

Отзывы о товаре Кабель SFF8654 TO 05-60004-00 LSI




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BROADCOM
Тип товара
Компоненты для серверов
Описание
Аксессуар отличается высокой функциональностью и долговечностью. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель SFF8654 TO 05-60004-00 LSI - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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