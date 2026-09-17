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Корпус LinkWorld LC-820-01B LW1-65W черный 65W miniITX купить с доставкой в Москве
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Корпус LinkWorld LC-820-01B LW1-65W черный 65W miniITX

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Корпус LinkWorld LC-820-01B LW1-65W черный 65W miniITX - фото 1
Корпус LinkWorld LC-820-01B LW1-65W черный 65W miniITX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус LinkWorld LC-820-01B LW1-65W черный 65W miniITX - фото 1
  • Корпус LinkWorld LC-820-01B LW1-65W черный 65W miniITX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 108046
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 60 мм
Встроенный кард-ридер
да
Габариты (ШxВxГ), мм
68 х 200 х 310
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1x60 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB, наушники, микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
65
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х25
Вес, кг.
1.96

Описание товара Корпус LinkWorld LC-820-01B LW1-65W черный 65W miniITX

Корпус LinkWorld LC-820-01B выпущен в типоразмере Slim-Desktop. Он обладает компактными размерами, благодаря чему не надо выделять много места для его последующей установки. Представленный корпус подойдет для создания офисных и домашних компьютеров, простых кинотеатров для воспроизведения мультимедийных файлов. Изготовление корпуса LinkWorld LC-820-01B осуществляется из стали. Он имеет прочную конструкцию, исключено повреждение внутренних компонентов при эксплуатации. Цвет корпуса – черный, оформление у него лаконичное. Внутрь можно поставить материнскую плату Mini-ITX. Предлагаемый корпус поддерживает установку двух боковых вентиляторов на 60 мм. В набор поставки входит один из них, второй можно приобрести отдельно. В данной модели применяется внешний блок питания на 65 Вт. Он поставляется в комплекте с корпусом. Уровень создаваемого шума при работе минимальный, за счет чего достигается высокая комфортность. Дополнительно в комплектацию входят: пластиковые подставки, крепежные винты для выполнения сборки.

Отзывы о товаре Корпус LinkWorld LC-820-01B LW1-65W черный 65W miniITX




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 60 мм
Встроенный кард-ридер
да
Габариты (ШxВxГ), мм
68 х 200 х 310
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1x60 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB, наушники, микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
65
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус LinkWorld LC-820-01B выпущен в типоразмере Slim-Desktop. Он обладает компактными размерами, благодаря чему не надо выделять много места для его последующей установки. Представленный корпус подойдет для создания офисных и домашних компьютеров, простых кинотеатров для воспроизведения мультимедийных файлов. Изготовление корпуса LinkWorld LC-820-01B осуществляется из стали. Он имеет прочную конструкцию, исключено повреждение внутренних компонентов при эксплуатации. Цвет корпуса – черный, оформление у него лаконичное. Внутрь можно поставить материнскую плату Mini-ITX. Предлагаемый корпус поддерживает установку двух боковых вентиляторов на 60 мм. В набор поставки входит один из них, второй можно приобрести отдельно. В данной модели применяется внешний блок питания на 65 Вт. Он поставляется в комплекте с корпусом. Уровень создаваемого шума при работе минимальный, за счет чего достигается высокая комфортность. Дополнительно в комплектацию входят: пластиковые подставки, крепежные винты для выполнения сборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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