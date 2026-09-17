Корпус LinkWorld LC-820-01B LW1-65W черный 65W miniITX
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус LinkWorld LC-820-01B LW1-65W черный 65W miniITX
Корпус LinkWorld LC-820-01B выпущен в типоразмере Slim-Desktop. Он обладает компактными размерами, благодаря чему не надо выделять много места для его последующей установки. Представленный корпус подойдет для создания офисных и домашних компьютеров, простых кинотеатров для воспроизведения мультимедийных файлов. Изготовление корпуса LinkWorld LC-820-01B осуществляется из стали. Он имеет прочную конструкцию, исключено повреждение внутренних компонентов при эксплуатации. Цвет корпуса – черный, оформление у него лаконичное. Внутрь можно поставить материнскую плату Mini-ITX. Предлагаемый корпус поддерживает установку двух боковых вентиляторов на 60 мм. В набор поставки входит один из них, второй можно приобрести отдельно. В данной модели применяется внешний блок питания на 65 Вт. Он поставляется в комплекте с корпусом. Уровень создаваемого шума при работе минимальный, за счет чего достигается высокая комфортность. Дополнительно в комплектацию входят: пластиковые подставки, крепежные винты для выполнения сборки.
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Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее, Компактный корпус
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