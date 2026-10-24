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Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS)

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Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS) - фото 1
Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS) - фото 2
Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 120 руб.  2 900 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599630
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS)
2 120 руб. -27%
2 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Встроенный кард-ридер
нет
Места для доп. вентиляторов
120 мм на боковой панели, 80 мм на задней панели, 120 мм на передней панели
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2x USB 3.2, 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 2х USB 2.0
Расположение блока питания
верхнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х21
Вес, кг.
2.8

Описание товара Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS)

Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.



Теги товара: Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Встроенный кард-ридер
нет
Места для доп. вентиляторов
120 мм на боковой панели, 80 мм на задней панели, 120 мм на передней панели
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2x USB 3.2, 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 2х USB 2.0
Расположение блока питания
верхнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.


Теги товара: Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS) - по цене 2120 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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