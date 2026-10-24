Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%2 120 руб. 2 900 руб.
В наличии
Код товара: 599630
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Загружаем...
2 120 руб. -27%
2 900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенный кард-ридер
нет
Места для доп. вентиляторов
120 мм на боковой панели, 80 мм на задней панели, 120 мм на передней панели
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2x USB 3.2, 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 2х USB 2.0
Расположение блока питания
верхнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х21
Вес, кг.
2.8
Описание товара Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS)
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Верхнее
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенный кард-ридер
нет
Места для доп. вентиляторов
120 мм на боковой панели, 80 мм на задней панели, 120 мм на передней панели
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2x USB 3.2, 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 2х USB 2.0
Расположение блока питания
верхнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Верхнее
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Верхнее
Купить Корпус ExeGate BAA-105U2-01-AAA450 Black (EX291147RUS) - по цене 2120 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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