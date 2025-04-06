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Корпус Zalman N5 OF Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman N5 OF Black

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Корпус Zalman N5 OF Black - фото 1
Корпус Zalman N5 OF Black - фото 2
Корпус Zalman N5 OF Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman N5 OF Black - фото 1
  • Корпус Zalman N5 OF Black - фото 2
  • Корпус Zalman N5 OF Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360258
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x450x437
Макс. высота процессорного кулера
158
Максимальная длина видеокарты
365
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х24
Вес, кг.
3.6

Описание товара Корпус Zalman N5 OF Black

Корпус ZALMAN N5 OF обращает на себя внимание оригинальной конструкцией передней панели и обилием перфорированных элементов. Боковую стенку занимает окно из устойчивого к внешним воздействиям оргстекла. Модель имеет эффектную белую подсветку. Цвет корпуса традиционный – черный. Корпус ZALMAN N5 OF соответствует типоразмеру Midi-Tower. Совместимые материнские платы – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Несмотря на относительную компактность (корпус имеет габаритные размеры 437x200x450 мм), модель подходит для сборки игрового компьютера. Допускается использование видеоадаптеров с длиной до 365 мм и кулера процессора с высотой до 158 мм. Разработчиками корпуса предусмотрен отсек 5.25 дюйма. Эту особенность наверняка по достоинству оценят пользователи, не представляющие компьютер без оптического привода. Подойдет данный отсек и для установки некоторых других устройств. Количество слотов расширения, входящих в оснащение корпуса, равно 7. В комплекте – документация и набор крепежа.

Отзывы о товаре Корпус Zalman N5 OF Black

Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Артур С.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, кроме вмятины на крышке вентиляции вверху. Наверное доставка подвела. В корпусе 3 вентилятора, один сзади и 2 впереди.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично спасибо пришло все целое
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
корпус просторный . Кулера не очень хорошего качества. Пришел в заводской пленке на акриловом стекле. Крышка привода действительно плохо работает, надо приложить усилие чтобы закрыть. Кто придумал отверстие под питание процессора, при установке материнской платы надо сначала просунуть кабель заранее там все впритык. Железо действительно лучше лишний раз не мять- гнется . Передняя панель сетка . Возможность установить дополнительные вентиляторы. Не продуманно сделано нижнее отделение под жёсткие диски и блок питания - думаю что ним будет там жарко. Сверху тоже сетка с фильтром . На первое время сойдёт .
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Денис

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохо, есть нюансы-но это вкусовщина. Если есть вопросы, то скорей всего к zalman, к продавцу вопросов нет, все пришло в срок, качественно запаковано.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Константин к.

Достоинства:


Комментарий:
Не самый лучший,но среднячок ,красота значение не имела,
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену - лучший корпус. Взял уже второй - родителям. Вентиляторы тихие. Продуваемость хорошая. Единственный минус - место для проводов с обратной стороны. Слишком мало. Конечно, надавил немного и крышка закрылась. Но все же было бы приятнее, если б места чуть больше было.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2024
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, корпус пришел целый хорошо упакован , всем спасибо
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2024
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
Чтобы закрыть дверцу под дисковод нужно просто быстро и резко нажать
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2023
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит зачётно, выглядит олрайт!
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2023
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
красивый удобный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2023
Вячеслав Е.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло в целости работает
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2023
Вячеслав Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус выполнен качественно, но из мягкого металла. Старые корпуса намного прочнее. Не понравилось, что что штатные вентиляторы с оригинальным разъёмом можно подключить только к штатному хабу. На хабе есть свободный разъём для ещё одного вентилятора, но стандартный вентилятор не подключить, размер разъёма и распиновка другие.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Корпусом доволен. Всё работает как положено
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2023
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
режим работы корпусных вентиляторов - кнопкой несколько режимов переключается: 1. подсветка + вращение 2. подсветка + медленное вращение 3. медленное вращение без подсветки 4. выключена подсветка и вентиляторы.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2023
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший системник, удобно собирать и укладывать провода, хорошо продувается
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2023
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приятно удивлён. После старого корпуса понял, что места в новом хоть отбавляй. 3 режима подсветки. Красота, в общем.



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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x450x437
Макс. высота процессорного кулера
158
Максимальная длина видеокарты
365
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN N5 OF обращает на себя внимание оригинальной конструкцией передней панели и обилием перфорированных элементов. Боковую стенку занимает окно из устойчивого к внешним воздействиям оргстекла. Модель имеет эффектную белую подсветку. Цвет корпуса традиционный – черный. Корпус ZALMAN N5 OF соответствует типоразмеру Midi-Tower. Совместимые материнские платы – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Несмотря на относительную компактность (корпус имеет габаритные размеры 437x200x450 мм), модель подходит для сборки игрового компьютера. Допускается использование видеоадаптеров с длиной до 365 мм и кулера процессора с высотой до 158 мм. Разработчиками корпуса предусмотрен отсек 5.25 дюйма. Эту особенность наверняка по достоинству оценят пользователи, не представляющие компьютер без оптического привода. Подойдет данный отсек и для установки некоторых других устройств. Количество слотов расширения, входящих в оснащение корпуса, равно 7. В комплекте – документация и набор крепежа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Артур С.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, кроме вмятины на крышке вентиляции вверху. Наверное доставка подвела. В корпусе 3 вентилятора, один сзади и 2 впереди.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично спасибо пришло все целое
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
корпус просторный . Кулера не очень хорошего качества. Пришел в заводской пленке на акриловом стекле. Крышка привода действительно плохо работает, надо приложить усилие чтобы закрыть. Кто придумал отверстие под питание процессора, при установке материнской платы надо сначала просунуть кабель заранее там все впритык. Железо действительно лучше лишний раз не мять- гнется . Передняя панель сетка . Возможность установить дополнительные вентиляторы. Не продуманно сделано нижнее отделение под жёсткие диски и блок питания - думаю что ним будет там жарко. Сверху тоже сетка с фильтром . На первое время сойдёт .
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Денис

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохо, есть нюансы-но это вкусовщина. Если есть вопросы, то скорей всего к zalman, к продавцу вопросов нет, все пришло в срок, качественно запаковано.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Константин к.

Достоинства:


Комментарий:
Не самый лучший,но среднячок ,красота значение не имела,
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену - лучший корпус. Взял уже второй - родителям. Вентиляторы тихие. Продуваемость хорошая. Единственный минус - место для проводов с обратной стороны. Слишком мало. Конечно, надавил немного и крышка закрылась. Но все же было бы приятнее, если б места чуть больше было.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2024
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, корпус пришел целый хорошо упакован , всем спасибо
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2024
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
Чтобы закрыть дверцу под дисковод нужно просто быстро и резко нажать
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2023
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит зачётно, выглядит олрайт!
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2023
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
красивый удобный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2023
Вячеслав Е.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло в целости работает
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2023
Вячеслав Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус выполнен качественно, но из мягкого металла. Старые корпуса намного прочнее. Не понравилось, что что штатные вентиляторы с оригинальным разъёмом можно подключить только к штатному хабу. На хабе есть свободный разъём для ещё одного вентилятора, но стандартный вентилятор не подключить, размер разъёма и распиновка другие.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Корпусом доволен. Всё работает как положено
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2023
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
режим работы корпусных вентиляторов - кнопкой несколько режимов переключается: 1. подсветка + вращение 2. подсветка + медленное вращение 3. медленное вращение без подсветки 4. выключена подсветка и вентиляторы.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2023
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший системник, удобно собирать и укладывать провода, хорошо продувается
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2023
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приятно удивлён. После старого корпуса понял, что места в новом хоть отбавляй. 3 режима подсветки. Красота, в общем.


Корпус Zalman N5 OF Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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