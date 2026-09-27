Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black (DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US)
Корпус DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 3F станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать систему, мощность которой может быть фактически любой. Вы сможете задействовать материнские платы форм-факторов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Конструкцией корпуса предусмотрена возможность монтажа видеоадаптера исключительной мощности: максимально допустимая длина видеокарты равна внушительным 370 мм. Максимальная высота кулера процессора равна 160 мм. Корпус DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 3F не имеет в комплекте источника питания. Форм-фактор совместимых блоков питания традиционный – ATX. На передней панели корпуса расположены три 120-миллиметровых вентилятора, имеющие эффектную многоцветную подсветку. Предусмотрена возможность монтажа дополнительных вентиляторов – одного тылового и двух верхних. Вы также сможете задействовать систему жидкостного охлаждения. Корпус имеет окно из исключительно прочного закаленного стекла. Цвет модели традиционный – черный. Габаритные размеры корпуса составляют 440x210x480 мм. Масса корпуса равна 7.65 кг. Шнура питания в комплекте нет.
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