Top.Mail.Ru
Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0) - фото 1
Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0) - фото 2
Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0) - фото 3
Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0) - фото 4
Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0) - фото 1
  • Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0) - фото 2
  • Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0) - фото 3
  • Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0) - фото 4
  • Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
570 руб.  710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 630560
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
182 x 115 x 20
Материал корпуса
пластик
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
120

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0)

Внешний корпус Netac WH11 поддерживает все стандартные 2,5-дюймовые жесткие диски и твердотельные накопители SATA. Скорость передачи данных до 5 Гбит/с при подключении к порту USB 3.0.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
182 x 115 x 20
Материал корпуса
пластик
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний корпус Netac WH11 поддерживает все стандартные 2,5-дюймовые жесткие диски и твердотельные накопители SATA. Скорость передачи данных до 5 Гбит/с при подключении к порту USB 3.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30B0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...