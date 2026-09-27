Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK
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Характеристики
Описание товара Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK
Корпус 1stPlayer представляет собой элегантное и функциональное решение для создания компактного и стильного компьютера. Выполненный в форм-факторе Mini-Tower, он обеспечивает оптимальный баланс между размерами и возможностями. Обладая весом 5,4 кг, корпус достаточно лёгкий для удобного переноса и установки. Данный корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 320 мм, что позволяет использовать мощные компоненты для эффективной работы и игр. Конструкция из пластика и стали обеспечивает прочность и долговечность. Корпус 1stPlayer оснащён RGB подсветкой, которая добавляет яркости и персонализированного стиля вашей сборке. С четырьмя слотами расширения можно установить необходимые дополнительные карты и устройства. Черный цвет корпуса придаёт ему элегантный и строгий внешний вид, который дополнен стильным окном на боковой стенке, дающим возможность любоваться внутренней сборкой и световыми эффектами. В корпусе предусмотрено расположение блока питания в нижней части, что способствует улучшению воздушного потока и системной охлаждаемости. Для установки накопителей предусмотрено одно внутреннее место для 2.5-дюймового устройства и одно место для 3.5-дюймового устройства. Форм-факторы совместимых материнских плат включают mini-ITX и mATX, что делает корпус 1stPlayer универсальным выбором для компактных и производительных систем. Этот корпус является отличным примером компонентов высокого качества от бренда 1stPlayer, подходящим как для домашних пользователей, так и для энтузиастов.
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