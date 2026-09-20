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Корпус ExeGate mEVO-9301 без БП (EX283754RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate mEVO-9301 без БП (EX283754RUS)

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Корпус ExeGate mEVO-9301 без БП (EX283754RUS) - фото 1
Корпус ExeGate mEVO-9301 без БП (EX283754RUS) - фото 2
Корпус ExeGate mEVO-9301 без БП (EX283754RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate mEVO-9301 без БП (EX283754RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate mEVO-9301 без БП (EX283754RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate mEVO-9301 без БП (EX283754RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501026
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 360 x 320 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
2.3

Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9301 без БП (EX283754RUS)

Корпус EXEGATE – это стильный и компактный Mini-Tower, идеально подходящий для сборки современного ПК. Он выполнен из прочной стали и окрашен в классический черный цвет, который отлично впишется в большинство интерьеров. Одной из ключевых особенностей корпуса является его совместимость с материнскими платами формата mATX. Внутри предусмотрено достаточно места для установки видеокарты длиной до 240 мм и процессорного кулера высотой до 135 мм. Корпус оснащен верхним расположением блока питания, что обеспечивает удобство в управлении кабелями и оптимальную циркуляцию воздуха. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для 3,5-дюймовых накопителей и один отсек для 2,5-дюймового SSD. EXEGATE имеет четыре слота расширения, которые позволят вам установить необходимые дополнительные компоненты. Уникальность корпуса добавляет боковая стенка с окном, которая позволяет любоваться внутренним устройством и подсветкой компонентов RGB, придающей всей системе впечатляющий внешний вид. С весом всего 4,5 кг, этот корпус сочетает в себе портативность и функциональность, идеально подходя для пользователей, ищущих сбалансированное решение для сборки компактного и стильного ПК.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate mEVO-9301 без БП (EX283754RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 360 x 320 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус EXEGATE – это стильный и компактный Mini-Tower, идеально подходящий для сборки современного ПК. Он выполнен из прочной стали и окрашен в классический черный цвет, который отлично впишется в большинство интерьеров. Одной из ключевых особенностей корпуса является его совместимость с материнскими платами формата mATX. Внутри предусмотрено достаточно места для установки видеокарты длиной до 240 мм и процессорного кулера высотой до 135 мм. Корпус оснащен верхним расположением блока питания, что обеспечивает удобство в управлении кабелями и оптимальную циркуляцию воздуха. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для 3,5-дюймовых накопителей и один отсек для 2,5-дюймового SSD. EXEGATE имеет четыре слота расширения, которые позволят вам установить необходимые дополнительные компоненты. Уникальность корпуса добавляет боковая стенка с окном, которая позволяет любоваться внутренним устройством и подсветкой компонентов RGB, придающей всей системе впечатляющий внешний вид. С весом всего 4,5 кг, этот корпус сочетает в себе портативность и функциональность, идеально подходя для пользователей, ищущих сбалансированное решение для сборки компактного и стильного ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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