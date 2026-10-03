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Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32CA) купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32CA)

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Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32CA) - фото 1
Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32CA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32CA) - фото 1
  • Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32CA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636925
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
110x13x32
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х2
Вес, г.
130

Описание товара Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32CA)

Превратите ваш быстрый M.2 NVMe или SATA накопитель в мощный, компактный и исключительно стильный портативный SSD с внешним корпусом Netac WH51. Этот аксессуар — идеальное решение для мобильных профессионалов, геймеров и всех, кто ценит высокую скорость передачи данных и надежность в элегантном исполнении. Он разработан для тех, кто не желает мириться с медленными традиционными жесткими дисками и ищет современную альтернативу для переноса больших объемов информации, работы с проектами прямо с внешнего диска или резервного копирования важных файлов. Серый алюминиевый корпус устройства — это не просто дань эстетике. Он выполняет ключевую роль эффективного радиатора, поглощая и рассеивая тепло, выделяемое высокоскоростным накопителем внутри. Это предотвращает перегрев и последующее троттлингование, обеспечивая стабильную пиковую производительность на протяжении всего времени работы, даже при интенсивных нагрузках. Металлическая конструкция также обеспечивает повышенную прочность и долговечность, надежно защищая ваш ценный SSD от случайных ударов и повреждений. Универсальность является одним из ключевых преимуществ Netac WH51. Корпус совместим с накопителями двух популярных форматов: как с современными M.2 NVMe, так и с более доступными M.2 SATA. Благодаря ключу разъема B+M вы можете быть уверены, что большинство имеющихся на рынке накопителей будут распознаны и заработают без каких-либо проблем. Максимальная поддерживаемая емкость до 2 ТБ предоставляет вам огромное пространство для хранения всей вашей медиатеки, игровой библиотеки или рабочих архивов в одном компактном устройстве.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32CA)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
110x13x32
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Превратите ваш быстрый M.2 NVMe или SATA накопитель в мощный, компактный и исключительно стильный портативный SSD с внешним корпусом Netac WH51. Этот аксессуар — идеальное решение для мобильных профессионалов, геймеров и всех, кто ценит высокую скорость передачи данных и надежность в элегантном исполнении. Он разработан для тех, кто не желает мириться с медленными традиционными жесткими дисками и ищет современную альтернативу для переноса больших объемов информации, работы с проектами прямо с внешнего диска или резервного копирования важных файлов. Серый алюминиевый корпус устройства — это не просто дань эстетике. Он выполняет ключевую роль эффективного радиатора, поглощая и рассеивая тепло, выделяемое высокоскоростным накопителем внутри. Это предотвращает перегрев и последующее троттлингование, обеспечивая стабильную пиковую производительность на протяжении всего времени работы, даже при интенсивных нагрузках. Металлическая конструкция также обеспечивает повышенную прочность и долговечность, надежно защищая ваш ценный SSD от случайных ударов и повреждений. Универсальность является одним из ключевых преимуществ Netac WH51. Корпус совместим с накопителями двух популярных форматов: как с современными M.2 NVMe, так и с более доступными M.2 SATA. Благодаря ключу разъема B+M вы можете быть уверены, что большинство имеющихся на рынке накопителей будут распознаны и заработают без каких-либо проблем. Максимальная поддерживаемая емкость до 2 ТБ предоставляет вам огромное пространство для хранения всей вашей медиатеки, игровой библиотеки или рабочих архивов в одном компактном устройстве.


Теги товара: Алюминий
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Отзывы


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