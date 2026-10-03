Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-40P черный
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-40P черный
Внешний корпус 2.5 Gembird EE2-U2S-40P-B используется для подключения к компьютеру, ноутбуку в качестве внешнего устройства хранения и накопления данных. Внешний бокс может хранить данные, которые вы не используете каждый день. Корпус выполнен из прочной пластмассы. Цвет бокса: черный. Внешний корпус поддерживает SATA-накопителей 2,5 дюйма ёмкостью до 1 Тб. Корпус собирается без использования отвертки, что значительно облегчит его использование. Интерфейс внешнего бокса: USB 2.0. Скорость передачи данных: до 480 Мбит/сек. Портативный внешний корпус можно взять с собой в дорогу или на встречу. В комплектации внешнего корпуса идет чехол, который позволит защитить бокс от царапин. Обратите внимание, что максимальная высота жесткого диска - 9,5 мм.
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