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Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414) купить с доставкой в Москве
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Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414)

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Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414) - фото 1
Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414) - фото 2
Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414) - фото 1
  • Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414) - фото 2
  • Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625963
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414)
4 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
97x223x247 мм
Макс. высота процессорного кулера
50
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Мощность блока питания, Вт
200
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
2.1

Описание товара Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414)

Powerman EQ101 - корпус, позволяющий собрать компактный домашний или офисный компьютер. Корпус готов принять на борт материнскую плату стандарта Mini-ITX, процессорный кулер высотой до 50 мм, а также два 2.5-дюймовый жесткий диска. Все необходимые разъемы и кнопки вынесены на переднюю панель корпуса.

Отзывы о товаре Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
97x223x247 мм
Макс. высота процессорного кулера
50
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Мощность блока питания, Вт
200
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Powerman EQ101 - корпус, позволяющий собрать компактный домашний или офисный компьютер. Корпус готов принять на борт материнскую плату стандарта Mini-ITX, процессорный кулер высотой до 50 мм, а также два 2.5-дюймовый жесткий диска. Все необходимые разъемы и кнопки вынесены на переднюю панель корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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