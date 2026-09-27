Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб.
В наличии
Код товара: 625963
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 050 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
97x223x247 мм
Макс. высота процессорного кулера
50
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Мощность блока питания, Вт
200
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
2.1
Описание товара Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414)
Powerman EQ101 - корпус, позволяющий собрать компактный домашний или офисный компьютер. Корпус готов принять на борт материнскую плату стандарта Mini-ITX, процессорный кулер высотой до 50 мм, а также два 2.5-дюймовый жесткий диска. Все необходимые разъемы и кнопки вынесены на переднюю панель корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Компактный корпус
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ...
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитКорпус Foxline FL-733-FZ450R Black
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус InWin CK709 (6143979) Black
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус Powerman SV511C PMP-450ATX (6178440)
-
В наличииЦена 3 980 руб. 4 690 руб.995 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитКорпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитКорпус Zalman S4 Plus черный
-
В наличииЦена 4 110 руб.1028 руб. в СплитКорпус Ginzzu GL300
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитКорпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитКорпус 1stPlayer Firerose F3-A Black (F3-A-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитКорпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
97x223x247 мм
Макс. высота процессорного кулера
50
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Мощность блока питания, Вт
200
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Powerman EQ101 - корпус, позволяющий собрать компактный домашний или офисный компьютер. Корпус готов принять на борт материнскую плату стандарта Mini-ITX, процессорный кулер высотой до 50 мм, а также два 2.5-дюймовый жесткий диска. Все необходимые разъемы и кнопки вынесены на переднюю панель корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Компактный корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Компактный корпус
Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414)