Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635227
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
192x381x351
Макс. высота процессорного кулера
154
Максимальная длина видеокарты
314
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х25
Вес, кг.
4.87
Описание товара Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020)
Корпус Silverstone Precision PS15 PRO форм-фактора Mini-Tower выполнен из стали и предусматривает прозрачное окно из закаленного стекла на боковой стенке, которое позволит наслаждаться внешним видом компьютерной сборки с включенной подсветкой. В этой модели можно собрать ПК на базе материнской платы Micro-ATX, Mini-DTX или Mini-ITX с использованием видеокарты длиной до 314 мм и блока питания длиной до 150 мм. Для охлаждения чипсета в корпусе Silverstone Precision PS15 PRO можно использовать процессорный кулер высотой до 154 мм или систему жидкостного охлаждения.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
192x381x351
Макс. высота процессорного кулера
154
Максимальная длина видеокарты
314
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Корпус Silverstone Precision PS15 PRO форм-фактора Mini-Tower выполнен из стали и предусматривает прозрачное окно из закаленного стекла на боковой стенке, которое позволит наслаждаться внешним видом компьютерной сборки с включенной подсветкой. В этой модели можно собрать ПК на базе материнской платы Micro-ATX, Mini-DTX или Mini-ITX с использованием видеокарты длиной до 314 мм и блока питания длиной до 150 мм. Для охлаждения чипсета в корпусе Silverstone Precision PS15 PRO можно использовать процессорный кулер высотой до 154 мм или систему жидкостного охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Корпус Silverstone SST-PS15B-PRO Precision, black (G410PS15BPRO020) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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