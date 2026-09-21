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Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый

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Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый - фото 1
Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый - фото 2
Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый - фото 3
Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый - фото 4
Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый - фото 5
Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
1000
  • Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый - фото 1
  • Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый - фото 2
  • Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый - фото 3
  • Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый - фото 4
  • Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый - фото 5
  • Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704189
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
1000
Функции и особенности
процесс измельчения продуктов
Размеры в упаковке, см
23х20х12
Вес, кг.
1.17

Описание товара Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый

Блендер погружной Maxwell MW-1172 совмещает все необходимые функции для идеальной обработки продуктов: благодаря своей функциональности он станет незаменимым помощником в приготовлении разнообразных блюд для вашей семьи.

Отзывы о товаре Блендер погружной Maxwell MW-1172 800Вт белый




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
1000
Развернуть
Функции и особенности
процесс измельчения продуктов
Описание
Блендер погружной Maxwell MW-1172 совмещает все необходимые функции для идеальной обработки продуктов: благодаря своей функциональности он станет незаменимым помощником в приготовлении разнообразных блюд для вашей семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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