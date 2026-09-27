Блендеры (набор) SUPRA HBS-1012
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блендеры (набор) SUPRA HBS-1012
Погружной блендер SUPRA — сила и удобство в каждой детали. Мощность 1500 Вт быстро справится даже с плотными ингредиентами, а два скоростных режима позволяют выбрать идеальный темп для ваших кулинарных идей. Компактная чаша измельчителя объёмом 0,5 л отлично подойдёт для соусов и пюре, а вместительный кувшин на 0,7 л — для коктейлей и смузи. Лёгкий вес 1,4 кг и эргономичный чёрный корпус делают работу с блендером максимально комфортной. Надёжные ножи из нержавеющей стали обеспечивают качественное измельчение и долгий срок службы. Два сменных насадки в комплекте расширяют ваши возможности, а длинный сетевой шнур 1 м позволяет легко найти подходящее место для приготовления. Идеальный выбор для быстрого и эффективного приготовления любимых блюд!
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 820 руб. 3 240 руб.455 руб. в СплитБлендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1206 белый
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSMP1000
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1256
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1209 черный
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1257
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитБлендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитБлендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM66110
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Отзывы о товаре Блендеры (набор) SUPRA HBS-1012