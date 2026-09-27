Блендер погружной Sakura SA-6265W белый, 800 Вт, 2 скорости, турбо
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Sakura SA-6265W белый, 800 Вт, 2 скорости, турбо
Погружной блендер Sakura с мощностью 800 Вт уверенно справляется с измельчением, смешиванием и взбиванием — идеально для создания супов-пюре, коктейлей и соусов. Лёгкий — всего 0,8 кг — он не утяжелит руку даже при длительной работе. Ножи из нержавеющей стали легко справляются с твёрдыми ингредиентами и долго сохраняют остроту. Благодаря двум скоростям вы сможете подобрать оптимальный режим для разных продуктов. Компактная длина шнура 0,7 м не создаёт лишнего беспорядка и отлично подойдёт для небольшой кухни. Один универсальный белый аксессуар в комплекте делает использование максимально простым и удобным, а лаконичный белый цвет впишется в любой интерьер.
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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