Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт
Откройте для себя новый уровень кулинарного творчества с погружным блендером VITEK VT-8537. Этот мощный и универсальный помощник создан для тех, кто ценит качество, удобство и безупречный результат на своей кухне. Его продуманная конструкция и серьезные функциональные возможности превращают ежедневное приготовление пищи в настоящее удовольствие. Сердцем этого блендера является надежный мотор мощностью 900 ватт, который с легкостью справляется с самыми сложными задачами. Он быстро измельчает твердые овощи для супа-пюре, превращает орехи в мелкую крошку, а лед — в однородную снежную массу для освежающих коктейлей. Восемь различных скоростей, переключаемых простым механическим колесиком, позволяют с ювелирной точностью контролировать процесс и добиваться именно той консистенции, которая вам нужна — от нежного мусса до грубого рубленого фарша. Особую надежность и долговечность устройству придает погружная часть из прочного металла, которая не боится царапин и сохраняет свой безупречный вид даже при активном использовании. Она легко отмывается и готова к новым свершениям. Корпус из качественного пластика обеспечивает удобный и безопасный хват, делая работу с блендером комфортной даже при продолжительном взбивании. Универсальность VITEK VT-8537 поистине впечатляет. В комплекте вы найдете не только сам блендер, но и практичные насадки, которые расширяют его возможности. Измельчитель с острыми ножами идеально подходит для приготовления паштетов, соусов песто или мелкой нарезки лука и зелени. А специальный венчик для взбивания превратит ваш прибор в мини-миксер: он легко взобьет нежные сливки, яичные белки для воздушного безе или домашний майонез, экономя ваше время и силы.
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Теги товара: для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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