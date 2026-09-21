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Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт

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Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 5
Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 6
Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
синий, фиолетовый
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.4
Количество скоростей / режимов
8
  • Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 5
  • Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 6
  • Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704002
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер, измельчитель, мерный стакан
Цвет
синий, фиолетовый
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.4
Количество скоростей / режимов
8
Функции и особенности
регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.43

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт

Откройте для себя новый уровень кулинарного творчества с погружным блендером VITEK VT-8537. Этот мощный и универсальный помощник создан для тех, кто ценит качество, удобство и безупречный результат на своей кухне. Его продуманная конструкция и серьезные функциональные возможности превращают ежедневное приготовление пищи в настоящее удовольствие. Сердцем этого блендера является надежный мотор мощностью 900 ватт, который с легкостью справляется с самыми сложными задачами. Он быстро измельчает твердые овощи для супа-пюре, превращает орехи в мелкую крошку, а лед — в однородную снежную массу для освежающих коктейлей. Восемь различных скоростей, переключаемых простым механическим колесиком, позволяют с ювелирной точностью контролировать процесс и добиваться именно той консистенции, которая вам нужна — от нежного мусса до грубого рубленого фарша. Особую надежность и долговечность устройству придает погружная часть из прочного металла, которая не боится царапин и сохраняет свой безупречный вид даже при активном использовании. Она легко отмывается и готова к новым свершениям. Корпус из качественного пластика обеспечивает удобный и безопасный хват, делая работу с блендером комфортной даже при продолжительном взбивании. Универсальность VITEK VT-8537 поистине впечатляет. В комплекте вы найдете не только сам блендер, но и практичные насадки, которые расширяют его возможности. Измельчитель с острыми ножами идеально подходит для приготовления паштетов, соусов песто или мелкой нарезки лука и зелени. А специальный венчик для взбивания превратит ваш прибор в мини-миксер: он легко взобьет нежные сливки, яичные белки для воздушного безе или домашний майонез, экономя ваше время и силы.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-8537 900Вт




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер, измельчитель, мерный стакан
Цвет
синий, фиолетовый
Объем кувшина, л
0.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.4
Количество скоростей / режимов
8
Функции и особенности
регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень кулинарного творчества с погружным блендером VITEK VT-8537. Этот мощный и универсальный помощник создан для тех, кто ценит качество, удобство и безупречный результат на своей кухне. Его продуманная конструкция и серьезные функциональные возможности превращают ежедневное приготовление пищи в настоящее удовольствие. Сердцем этого блендера является надежный мотор мощностью 900 ватт, который с легкостью справляется с самыми сложными задачами. Он быстро измельчает твердые овощи для супа-пюре, превращает орехи в мелкую крошку, а лед — в однородную снежную массу для освежающих коктейлей. Восемь различных скоростей, переключаемых простым механическим колесиком, позволяют с ювелирной точностью контролировать процесс и добиваться именно той консистенции, которая вам нужна — от нежного мусса до грубого рубленого фарша. Особую надежность и долговечность устройству придает погружная часть из прочного металла, которая не боится царапин и сохраняет свой безупречный вид даже при активном использовании. Она легко отмывается и готова к новым свершениям. Корпус из качественного пластика обеспечивает удобный и безопасный хват, делая работу с блендером комфортной даже при продолжительном взбивании. Универсальность VITEK VT-8537 поистине впечатляет. В комплекте вы найдете не только сам блендер, но и практичные насадки, которые расширяют его возможности. Измельчитель с острыми ножами идеально подходит для приготовления паштетов, соусов песто или мелкой нарезки лука и зелени. А специальный венчик для взбивания превратит ваш прибор в мини-миксер: он легко взобьет нежные сливки, яичные белки для воздушного безе или домашний майонез, экономя ваше время и силы.
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Отзывы


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