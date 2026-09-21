Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый
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Характеристики
Описание товара Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый
Тостер Hyundai — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением на вашей кухне. Выполненный в элегантном сером цвете, он обладает мощностью 750 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание тостов. Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими одновременно приготовить два тоста, идеальные для завтрака или легкого перекуса. Благодаря функции автоматического выброса и центрирования, ваши тосты всегда будут равномерно обжариваться и легко извлекаться. Регулировка степени обжаривания позволяет выбрать оптимальную хрусткость, соответствующую вашим предпочтениям. В случае необходимости, устройство оснащено кнопкой отмены, чтобы вы могли прервать процесс в любой момент. Корпус тостера изготовлен из прочного пластика, что делает его легким и удобным в использовании — вес устройства составляет всего 1,2 кг. Дополнительным преимуществом является съемный поддон для крошек, обеспечивающий легкую чистку и уход за прибором. С тостером Hyundai каждое утро станет немного вкуснее, ведь вы сможете наслаждаться идеально поджаренными тостами с минимальными усилиями.
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Теги товара: на 2 тоста
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Теги товара: на 2 тоста
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