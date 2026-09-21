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Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый купить с доставкой в Москве
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Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый

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Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 1
Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 2
Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 3
Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 4
Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 5
Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 6
Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 7
Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 8
Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 9
Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 10
Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 11
Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
серый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 1
  • Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 2
  • Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 3
  • Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 4
  • Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 5
  • Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 6
  • Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 7
  • Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 8
  • Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 9
  • Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 10
  • Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 11
  • Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703889
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
серый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
18x28.5x15 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х15
Вес, кг.
1.2

Описание товара Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый

Тостер Hyundai — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением на вашей кухне. Выполненный в элегантном сером цвете, он обладает мощностью 750 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание тостов. Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими одновременно приготовить два тоста, идеальные для завтрака или легкого перекуса. Благодаря функции автоматического выброса и центрирования, ваши тосты всегда будут равномерно обжариваться и легко извлекаться. Регулировка степени обжаривания позволяет выбрать оптимальную хрусткость, соответствующую вашим предпочтениям. В случае необходимости, устройство оснащено кнопкой отмены, чтобы вы могли прервать процесс в любой момент. Корпус тостера изготовлен из прочного пластика, что делает его легким и удобным в использовании — вес устройства составляет всего 1,2 кг. Дополнительным преимуществом является съемный поддон для крошек, обеспечивающий легкую чистку и уход за прибором. С тостером Hyundai каждое утро станет немного вкуснее, ведь вы сможете наслаждаться идеально поджаренными тостами с минимальными усилиями.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Hyundai HYT-4308 750Вт серый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
серый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Съемный поддон для крошек
Да
Развернуть
Габариты
18x28.5x15 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Hyundai — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением на вашей кухне. Выполненный в элегантном сером цвете, он обладает мощностью 750 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание тостов. Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими одновременно приготовить два тоста, идеальные для завтрака или легкого перекуса. Благодаря функции автоматического выброса и центрирования, ваши тосты всегда будут равномерно обжариваться и легко извлекаться. Регулировка степени обжаривания позволяет выбрать оптимальную хрусткость, соответствующую вашим предпочтениям. В случае необходимости, устройство оснащено кнопкой отмены, чтобы вы могли прервать процесс в любой момент. Корпус тостера изготовлен из прочного пластика, что делает его легким и удобным в использовании — вес устройства составляет всего 1,2 кг. Дополнительным преимуществом является съемный поддон для крошек, обеспечивающий легкую чистку и уход за прибором. С тостером Hyundai каждое утро станет немного вкуснее, ведь вы сможете наслаждаться идеально поджаренными тостами с минимальными усилиями.


Теги товара: на 2 тоста
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