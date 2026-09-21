Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый
Тостер Hyundai — это стильное и функциональное устройство, которое станет прекрасным дополнением к вашей кухне. Благодаря своему изысканному бежевому цвету и современному дизайну, он легко впишется в любой интерьер. Тостер оснащен двумя отделениями, что позволяет одновременно готовить два тоста. Это идеальное решение для быстрого и вкусного завтрака. С мощностью в 750 Вт тостер обеспечивает равномерное и быстрое обжаривание хлеба. Одной из ключевых особенностей является автоматический выброс тостов, что делает использование прибора максимально удобным. Кроме того, функция автоматического центрирования гарантирует, что хлеб будет обжарен равномерно с обеих сторон. Регулировка степени обжаривания позволяет выбрать идеальную степень поджарки в соответствии с вашими предпочтениями. Тостер Hyundai также оснащен съемным поддоном для крошек, который упрощает уход за прибором, обеспечивая легкую чистку и поддержание порядка на кухне. С весом всего 1,2 кг и корпусом из прочного пластика, этот тостер сочетает в себе легкость и долговечность. Выбирая тостер Hyundai, вы получаете надежное и стильное устройство, которое станет вашим верным помощником на кухне.
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Теги товара: на 2 тоста
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Теги товара: на 2 тоста
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