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Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый купить с доставкой в Москве
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Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый

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Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 1
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 2
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 3
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 4
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 5
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 6
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 7
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 8
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 9
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 10
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 11
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 12
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 13
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 14
Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Все регулировки и отмена через крутилу. Крышка для защиты от пыли в комплекте.
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 1
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 2
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 3
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 4
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 5
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 6
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 7
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 8
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 9
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 10
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 11
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 12
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 13
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 14
  • Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703508
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
Все регулировки и отмена через крутилу. Крышка для защиты от пыли в комплекте.
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер с крышкой; инструкция по эксплуатации; гарантийный талон
Габариты
18x28.5x15 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х15
Вес, кг.
1.2

Описание товара Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый

Тостер Hyundai — это стильное и функциональное устройство, которое станет прекрасным дополнением к вашей кухне. Благодаря своему изысканному бежевому цвету и современному дизайну, он легко впишется в любой интерьер. Тостер оснащен двумя отделениями, что позволяет одновременно готовить два тоста. Это идеальное решение для быстрого и вкусного завтрака. С мощностью в 750 Вт тостер обеспечивает равномерное и быстрое обжаривание хлеба. Одной из ключевых особенностей является автоматический выброс тостов, что делает использование прибора максимально удобным. Кроме того, функция автоматического центрирования гарантирует, что хлеб будет обжарен равномерно с обеих сторон. Регулировка степени обжаривания позволяет выбрать идеальную степень поджарки в соответствии с вашими предпочтениями. Тостер Hyundai также оснащен съемным поддоном для крошек, который упрощает уход за прибором, обеспечивая легкую чистку и поддержание порядка на кухне. С весом всего 1,2 кг и корпусом из прочного пластика, этот тостер сочетает в себе легкость и долговечность. Выбирая тостер Hyundai, вы получаете надежное и стильное устройство, которое станет вашим верным помощником на кухне.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Hyundai HYT-4307 750Вт кремовый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
Все регулировки и отмена через крутилу. Крышка для защиты от пыли в комплекте.
Съемный поддон для крошек
Да
Развернуть
Комплектация
Тостер с крышкой; инструкция по эксплуатации; гарантийный талон
Габариты
18x28.5x15 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Hyundai — это стильное и функциональное устройство, которое станет прекрасным дополнением к вашей кухне. Благодаря своему изысканному бежевому цвету и современному дизайну, он легко впишется в любой интерьер. Тостер оснащен двумя отделениями, что позволяет одновременно готовить два тоста. Это идеальное решение для быстрого и вкусного завтрака. С мощностью в 750 Вт тостер обеспечивает равномерное и быстрое обжаривание хлеба. Одной из ключевых особенностей является автоматический выброс тостов, что делает использование прибора максимально удобным. Кроме того, функция автоматического центрирования гарантирует, что хлеб будет обжарен равномерно с обеих сторон. Регулировка степени обжаривания позволяет выбрать идеальную степень поджарки в соответствии с вашими предпочтениями. Тостер Hyundai также оснащен съемным поддоном для крошек, который упрощает уход за прибором, обеспечивая легкую чистку и поддержание порядка на кухне. С весом всего 1,2 кг и корпусом из прочного пластика, этот тостер сочетает в себе легкость и долговечность. Выбирая тостер Hyundai, вы получаете надежное и стильное устройство, которое станет вашим верным помощником на кухне.


Теги товара: на 2 тоста
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Отзывы


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