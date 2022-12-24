Тостер Kitfort КТ-2047
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тостер Kitfort КТ-2047
Тостер Kitfort КТ-2047 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. Тостер оснащён панелью управления с LED-дисплеем и сенсорными кнопками, с помощью которых регулируется степень поджаривания, а также включаются режимы «Подогрев» или «Разморозка». Благодаря 7 степеням поджаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. В нижней части корпуса тостера расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно. Широкие слоты для тостов позволяют поджаривать не только тонкие ломтики хлеба, но и толстые. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 740 руб. 4 680 руб.685 руб. в СплитТостер Leonord LE-1730
-
В наличииЦена 2 910 руб. 5 310 руб.728 руб. в СплитТостер Leonord LE-1731D
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитТостер Leonord LE-1902/1 RETRO
-
В наличииЦена 3 990 руб. 4 050 руб.998 руб. в СплитТостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитТостер Leonord LE-1901/1 RETRO
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитТостер Philips HD2640/10 белый
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитТостер Leonord LE-1906/1 RETRO
-
В наличииЦена 5 400 руб.1350 руб. в СплитТостер Bosch TAT5P420
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитТостер Leonord LE-1913 RETRO
Достоинства:
Стильный дизайн
Удобен в использований
Доступная инструкция
Хорошая зажарка хлеба
Соответствует описанию
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Заказали у вас на сайте Тостер Kitfort КТ-2047. Товар пришёл быстро. Приятный менеджер всё доступно рассказала. После заказа на сайте, когда товар пришёл, позвонил оператор и сообщил о доставке. При следующей покупке других товаров будем обращаться в этот магазин.
Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-2047
Достоинства:
Стильный дизайн
Удобен в использований
Доступная инструкция
Хорошая зажарка хлеба
Соответствует описанию
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Заказали у вас на сайте Тостер Kitfort КТ-2047. Товар пришёл быстро. Приятный менеджер всё доступно рассказала. После заказа на сайте, когда товар пришёл, позвонил оператор и сообщил о доставке. При следующей покупке других товаров будем обращаться в этот магазин.