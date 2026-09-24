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Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной купить с доставкой в Москве
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Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной

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Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - фото 1
Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - фото 2
Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - фото 3
Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - фото 4
Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - фото 5
Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
800
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - фото 1
  • Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - фото 2
  • Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - фото 3
  • Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - фото 4
  • Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - фото 5
  • Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
3 990 руб.  4 050 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 704208
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной
3 990 руб. -1%
4 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
800
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
19x26.5x16.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х22
Вес, кг.
2.07

Описание товара Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной

Тостер Rondell - это стильное и функциональное устройство, которое прекрасно впишется в интерьер любой кухни. Этот тостер оснащен двумя отделениями, позволяя вам готовить два тоста одновременно. Благодаря автоматическому выбросу тостов, вам не придется беспокоиться о том, что ваши угощения подгорят. Функция автоматического центрирования гарантирует равномерное подрумянивание с обеих сторон. Тостер оснащен дисплеем, что делает управление простым и удобным. Он выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и прочность. Съемный поддон для крошек облегчит очистку устройства, поддерживая вашу кухню в чистоте. Мощность тостера составляет 800 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное приготовление ваших любимых тостов. Сделанный в Китае под брендом Rondell, этот тостер представляет собой идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности. Вес устройства составляет всего 1,41 кг, что делает его достаточно компактным для любого кухонного пространства.

Отзывы о товаре Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
800
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
да
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
19x26.5x16.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Rondell - это стильное и функциональное устройство, которое прекрасно впишется в интерьер любой кухни. Этот тостер оснащен двумя отделениями, позволяя вам готовить два тоста одновременно. Благодаря автоматическому выбросу тостов, вам не придется беспокоиться о том, что ваши угощения подгорят. Функция автоматического центрирования гарантирует равномерное подрумянивание с обеих сторон. Тостер оснащен дисплеем, что делает управление простым и удобным. Он выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и прочность. Съемный поддон для крошек облегчит очистку устройства, поддерживая вашу кухню в чистоте. Мощность тостера составляет 800 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное приготовление ваших любимых тостов. Сделанный в Китае под брендом Rondell, этот тостер представляет собой идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности. Вес устройства составляет всего 1,41 кг, что делает его достаточно компактным для любого кухонного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Rondell RDE-1201 800Вт стальной - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3990 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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