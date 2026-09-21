Тостер Bosch TAT4P429, медь
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Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
970
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
автоматическое центрирование тостов, подогрев, размораживание, экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба, кнопка отмены
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714148
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
970
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
нет
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
автоматическое центрирование тостов, подогрев, размораживание, экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба, кнопка отмены
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, поддон для крошек, решётка для подогрева булочек, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х21
Вес, кг.
2.2
Описание товара Тостер Bosch TAT4P429, медь
Тостер Bosch TAT4P429 позволит вам готовить вкусные завтраки и перекусы. Он оснащен 2-мя отделениями и благодаря технологии автоматического центрирования гарантирует приготовление хрустящих тостов с равномерным поджариванием. Данная модель предусматривает 7 степеней обжаривания, режимы подогрева и размораживания. Тостер Bosch TAT4P429 выполнен в корпусе из металла. На основании прибора расположен отсек для удобной намотки сетевого шнура. Технология автоматического отключения через определенный промежуток времени повышает безопасность в эксплуатации техники.
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Теги товара: на 2 тоста
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
970
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
нет
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Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
автоматическое центрирование тостов, подогрев, размораживание, экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба, кнопка отмены
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, поддон для крошек, решётка для подогрева булочек, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Тостер Bosch TAT4P429 позволит вам готовить вкусные завтраки и перекусы. Он оснащен 2-мя отделениями и благодаря технологии автоматического центрирования гарантирует приготовление хрустящих тостов с равномерным поджариванием. Данная модель предусматривает 7 степеней обжаривания, режимы подогрева и размораживания. Тостер Bosch TAT4P429 выполнен в корпусе из металла. На основании прибора расположен отсек для удобной намотки сетевого шнура. Технология автоматического отключения через определенный промежуток времени повышает безопасность в эксплуатации техники.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
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