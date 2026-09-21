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Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0) купить с доставкой в Москве
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Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0)

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Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0) - фото 1
Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0) - фото 2
Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0) - фото 3
Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0) - фото 4
Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность
810
Основной цвет
белый, синий
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
да
  • Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0) - фото 1
  • Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0) - фото 2
  • Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0) - фото 3
  • Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0) - фото 4
  • Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714089
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Материал корпуса
металл
Мощность
810
Основной цвет
белый, синий
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х22
Вес, кг.
2.35

Описание товара Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0)

Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0)

Отзывы о товаре Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARIETE
Материал корпуса
металл
Мощность
810
Основной цвет
белый, синий
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
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Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Ariete 155 Capri (00C01551CAR0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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