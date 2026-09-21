Тостер Ariete 156 Vintage (00C015604AR0)
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Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Функции особенности
подогрев,размораживание
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714092
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Нет
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
370 х 330 х 260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х26
Вес, кг.
3.7
Описание товара Тостер Ariete 156 Vintage (00C015604AR0)
1600 Вт, количество тостов: 4, корпус: металл, 6 степеней обжаривания, цвет зеленый
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание
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Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Нет
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
370 х 330 х 260 мм
Страна производитель
Китай
1600 Вт, количество тостов: 4, корпус: металл, 6 степеней обжаривания, цвет зеленый
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
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