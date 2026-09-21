Тостер Ariete 156 Positano (00C01560PAR0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тостер Ariete 156 Positano (00C01560PAR0)
Представьте себе начало нового дня, наполненное ароматом свежих, хрустящих тостов, идеально поджаренных для вас и вашей семьи. Тостер Ariete — это не просто прибор для завтрака, а настоящий центр кухни, созданный для тех, кто ценит безупречное качество, эффективность и стиль. С его четырьмя просторными отделениями вы в считанные минуты сможете приготовить тосты для всех домочадцев, превратив утреннюю суматоху в приятный и спокойный ритуал. Мощность этого устройства составляет впечатляющие 1630 Вт, что гарантирует невероятно быструю и равномерную прожарку. Каждый ломтик хлеба будет пропечен идеально, с золотистой, хрустящей корочкой и нежным, теплым мякишем внутри. Благодаря продуманной конструкции и высокой мощности, вам больше не придется сталкиваться с ситуацией, когда один тост уже готов, а другой еще даже не начал подрумяниваться. Четыре тоста одновременно — это настоящая свобода для больших семей или для тех случаев, когда к вам неожиданно нагрянули гости.
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Теги товара: на 4 тоста
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста
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