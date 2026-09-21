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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
зеленый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691763
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Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT2109EPT фисташковый
Тостер KitchenAid — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, которые делают процесс приготовления тостов легким и приятным. Эта модель с двумя отделениями позволяет одновременно готовить два тоста, что делает её идеальной для утренних завтраков или перекусов.
Корпус тостера выполнен из прочного металла, обеспечивающего долговечность и надежность в использовании. Зеленый цвет добавляет изысканности и свежести кухонному пространству, гармонично вписываясь в любой интерьер.
С мощностью 980 Вт тостер обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание. Удобная функция регулировки степени обжаривания позволяет выбрать идеальную степень подрумянивания для каждого куска. Автоматическое центрирование гарантирует, что каждый ломтик хлеба будет поджарен равномерно с обеих сторон.
Среди дополнительных удобств — функция экстра подъема, которая облегчает извлечение маленьких ломтиков хлеба, и съемный поддон для крошек, который обеспечивает легкость в уходе за тостером. Встроенная решетка для подогрева булочек открывает дополнительные возможности для разнообразия на вашем столе.
Тостер KitchenAid — это высококачественный и стильный прибор, который станет отличным помощником на кухне и порадует вас вкусными и ароматными тостами каждое утро.
Тостер KitchenAid — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, которые делают процесс приготовления тостов легким и приятным. Эта модель с двумя отделениями позволяет одновременно готовить два тоста, что делает её идеальной для утренних завтраков или перекусов.
Корпус тостера выполнен из прочного металла, обеспечивающего долговечность и надежность в использовании. Зеленый цвет добавляет изысканности и свежести кухонному пространству, гармонично вписываясь в любой интерьер.
С мощностью 980 Вт тостер обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание. Удобная функция регулировки степени обжаривания позволяет выбрать идеальную степень подрумянивания для каждого куска. Автоматическое центрирование гарантирует, что каждый ломтик хлеба будет поджарен равномерно с обеих сторон.
Среди дополнительных удобств — функция экстра подъема, которая облегчает извлечение маленьких ломтиков хлеба, и съемный поддон для крошек, который обеспечивает легкость в уходе за тостером. Встроенная решетка для подогрева булочек открывает дополнительные возможности для разнообразия на вашем столе.
Тостер KitchenAid — это высококачественный и стильный прибор, который станет отличным помощником на кухне и порадует вас вкусными и ароматными тостами каждое утро.
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