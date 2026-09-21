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Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность
810
Основной цвет
бежевый, синий, желтый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714090
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Описание товара Тостер Ariete 155 Positano (00C01551PAR0)
Встречайте тостер Ariete 0155 — идеальное сочетание итальянского стиля, надежности и передовых технологий для вашей кухни. Этот прибор станет вашим незаменимым помощником в создании идеального начала дня, превращая обычный завтрак в маленький кулинарный праздник. Его элегантный дизайн с корпусом из высококачественного металла не только выглядит стильно и современно, но и гарантирует долговечность и устойчивость к ежедневным нагрузкам. Ariete 0155/1P — это больше чем просто тостер; это воплощение продуманного подхода к комфорту и качеству.
Сердце этого тостера — мощный нагревательный элемент на 810 Вт, который обеспечивает быстрое и равномерное прожаривание хлеба с обеих сторон. Благодаря этому ваши тосты будут готовы всего за несколько минут, экономя ваше драгоценное время утром. Два просторных отделения позволяют одновременно приготовить два тоста, что идеально подходит для семьи или приема гостей. Управление прибором интуитивно понятное и механическое, что гарантирует простоту использования и долговечность механизма. Вы с легкостью сможете настроить степень поджаривания по своему вкусу — от нежного золотистого оттенка до хрустящей, аппетитной корочки.
Встречайте тостер Ariete 0155 — идеальное сочетание итальянского стиля, надежности и передовых технологий для вашей кухни. Этот прибор станет вашим незаменимым помощником в создании идеального начала дня, превращая обычный завтрак в маленький кулинарный праздник. Его элегантный дизайн с корпусом из высококачественного металла не только выглядит стильно и современно, но и гарантирует долговечность и устойчивость к ежедневным нагрузкам. Ariete 0155/1P — это больше чем просто тостер; это воплощение продуманного подхода к комфорту и качеству.
Сердце этого тостера — мощный нагревательный элемент на 810 Вт, который обеспечивает быстрое и равномерное прожаривание хлеба с обеих сторон. Благодаря этому ваши тосты будут готовы всего за несколько минут, экономя ваше драгоценное время утром. Два просторных отделения позволяют одновременно приготовить два тоста, что идеально подходит для семьи или приема гостей. Управление прибором интуитивно понятное и механическое, что гарантирует простоту использования и долговечность механизма. Вы с легкостью сможете настроить степень поджаривания по своему вкусу — от нежного золотистого оттенка до хрустящей, аппетитной корочки.
Тостер Ariete 155 Positano (00C01551PAR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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