Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый

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Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
860
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714174
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Тостер BOSCH – это идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности, которое станет отличным дополнением любой кухни. Благодаря компактным размерам и легкости (вес всего 1,65 кг), он не займет много места и легко впишется в ваш интерьер.
Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими одновременно приготовить два хрустящих и аппетитных тоста. Современный дизайн корпуса, выполненного из высококачественных материалов – пластика и металла, придаёт устройству стильный и гармоничный вид. Белый цвет корпуса добавляет свежести и легкости общей атмосфере кухни.
Удобная регулировка степени обжаривания позволяет выбрать идеальный уровень подрумянивания для любого вкуса. Теперь вы сможете наслаждаться тостами с нужной степенью хруста, будь то едва подсушенный или хорошо прожаренный хлеб.
Тостер оснащён съемным поддоном для крошек, что значительно упрощает уход за устройством и позволяет легко поддерживать его в чистоте. Мощность в 860 Вт обеспечивает быструю и равномерную обжарку, что экономит ваше время и делает процесс приготовления тостов проще и приятнее.
Тостер BOSCH – это надежный и стильный помощник в вашем доме, который сделает каждое утро чуть лучше и вкуснее.
Тостер BOSCH – это идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности, которое станет отличным дополнением любой кухни. Благодаря компактным размерам и легкости (вес всего 1,65 кг), он не займет много места и легко впишется в ваш интерьер.
Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими одновременно приготовить два хрустящих и аппетитных тоста. Современный дизайн корпуса, выполненного из высококачественных материалов – пластика и металла, придаёт устройству стильный и гармоничный вид. Белый цвет корпуса добавляет свежести и легкости общей атмосфере кухни.
Удобная регулировка степени обжаривания позволяет выбрать идеальный уровень подрумянивания для любого вкуса. Теперь вы сможете наслаждаться тостами с нужной степенью хруста, будь то едва подсушенный или хорошо прожаренный хлеб.
Тостер оснащён съемным поддоном для крошек, что значительно упрощает уход за устройством и позволяет легко поддерживать его в чистоте. Мощность в 860 Вт обеспечивает быструю и равномерную обжарку, что экономит ваше время и делает процесс приготовления тостов проще и приятнее.
Тостер BOSCH – это надежный и стильный помощник в вашем доме, который сделает каждое утро чуть лучше и вкуснее.
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