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Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый купить с доставкой в Москве
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Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый

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Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 1
Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 2
Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 3
Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 4
Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 5
Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 6
Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 7
Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 8
Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
860
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 1
  • Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 2
  • Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 3
  • Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 4
  • Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 5
  • Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 6
  • Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 7
  • Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 8
  • Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714174
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
860
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
313x184x170 мм
Размеры в упаковке, см
35х25х22
Вес, кг.
1.65

Описание товара Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый

Тостер BOSCH – это идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности, которое станет отличным дополнением любой кухни. Благодаря компактным размерам и легкости (вес всего 1,65 кг), он не займет много места и легко впишется в ваш интерьер. Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими одновременно приготовить два хрустящих и аппетитных тоста. Современный дизайн корпуса, выполненного из высококачественных материалов – пластика и металла, придаёт устройству стильный и гармоничный вид. Белый цвет корпуса добавляет свежести и легкости общей атмосфере кухни. Удобная регулировка степени обжаривания позволяет выбрать идеальный уровень подрумянивания для любого вкуса. Теперь вы сможете наслаждаться тостами с нужной степенью хруста, будь то едва подсушенный или хорошо прожаренный хлеб. Тостер оснащён съемным поддоном для крошек, что значительно упрощает уход за устройством и позволяет легко поддерживать его в чистоте. Мощность в 860 Вт обеспечивает быструю и равномерную обжарку, что экономит ваше время и делает процесс приготовления тостов проще и приятнее. Тостер BOSCH – это надежный и стильный помощник в вашем доме, который сделает каждое утро чуть лучше и вкуснее.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT8611N 860Вт белый




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
860
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
313x184x170 мм
Описание
Тостер BOSCH – это идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности, которое станет отличным дополнением любой кухни. Благодаря компактным размерам и легкости (вес всего 1,65 кг), он не займет много места и легко впишется в ваш интерьер. Тостер оснащен двумя отделениями, позволяющими одновременно приготовить два хрустящих и аппетитных тоста. Современный дизайн корпуса, выполненного из высококачественных материалов – пластика и металла, придаёт устройству стильный и гармоничный вид. Белый цвет корпуса добавляет свежести и легкости общей атмосфере кухни. Удобная регулировка степени обжаривания позволяет выбрать идеальный уровень подрумянивания для любого вкуса. Теперь вы сможете наслаждаться тостами с нужной степенью хруста, будь то едва подсушенный или хорошо прожаренный хлеб. Тостер оснащён съемным поддоном для крошек, что значительно упрощает уход за устройством и позволяет легко поддерживать его в чистоте. Мощность в 860 Вт обеспечивает быструю и равномерную обжарку, что экономит ваше время и делает процесс приготовления тостов проще и приятнее. Тостер BOSCH – это надежный и стильный помощник в вашем доме, который сделает каждое утро чуть лучше и вкуснее.


Теги товара: на 2 тоста
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