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Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) купить с доставкой в Москве
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Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0)

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Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 1
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 2
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 3
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 4
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 5
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 6
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
810
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 1
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 2
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 3
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 4
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 5
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 6
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714087
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
810
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
инструкция по применению; тостер
Габариты
335 х 220 х 245 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х22
Вес, кг.
2.34

Описание товара Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0)

Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0)

Отзывы о товаре Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARIETE
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
810
Цвет
зеленый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
инструкция по применению; тостер
Габариты
335 х 220 х 245 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Ariete 155 Vintage (00C015514AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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