Тостер Bosch TAT3P421 белый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
970
Цвет
белый, черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
автоматическое центрирование тостов,подогрев,размораживание,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба,кнопка отмены
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414744
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
970
Цвет
белый, черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
автоматическое центрирование тостов,подогрев,размораживание,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба,кнопка отмены
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
решетка для подогрева булочек, поддон для крошек
Габариты
195 x 170 x 300 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х21
Вес, кг.
2.22
Описание товара Тостер Bosch TAT3P421 белый/черный
Тостер Bosch TAT 3P421 Тостер Bosch TAT 3P421 (на 2 тоста, мощность 970 Вт, механическое управление, функция размораживания, металлический прочный корпус, решетка для подогрева булочек, поддон для крошек)
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Теги товара: на 2 тоста, белые, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
970
Цвет
белый, черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
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Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
автоматическое центрирование тостов,подогрев,размораживание,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба,кнопка отмены
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
решетка для подогрева булочек, поддон для крошек
Габариты
195 x 170 x 300 мм
Страна производитель
Китай
Тостер Bosch TAT 3P421 Тостер Bosch TAT 3P421 (на 2 тоста, мощность 970 Вт, механическое управление, функция размораживания, металлический прочный корпус, решетка для подогрева булочек, поддон для крошек)
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе
Теги товара: на 2 тоста, белые, черные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе
Теги товара: на 2 тоста, белые, черные
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тостер, уже второй такой взяли.
Достоинства:
Комментарий:
Очень вкусные тосты получаются! Тостер пришел запечатанным, полный комплект. Понравился :)
Достоинства:
Комментарий:
Тостер очень понравился. Проверенная фирма. Брали на подарок маме ) поджаривает замечательно, практичный и удобный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тостер! Вкусные тосты! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хорошее впечатление если б не цена на бошш. на всех режимах разная зажаренность.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, хлеб получается хрустящим)
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличного качества, все свои функции выполняет! Отлично вписался в интерьер.
Достоинства:
Комментарий:
Тостер хорошо показал себя. Выбирали между бюджетной и дорогой моделью. Пока впечатления положительные.
Достоинства:
Комментарий:
тостер симпатичный, компактный, с интегрированными держателями для круассанов, но или хлеб у меня не той системы (ржаной бездрожжевой), или нагреватель слабый, но на 6-ке (максимум) не сильно он поджаривается старый тостер бош показывал такие же результаты, но я предполагал, что причина в его почтенных годах
Достоинства:
Комментарий:
хороший, брала на подарок, доставка в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится,советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Тостер бомба, что и хотела. Делаю в нем не только тосты (использую 3 мощность), но и конвертики (лаваш, сыр, колбаса и тд) на мощности 4-5. Очень удобный и простой в обращении
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тостер, все нравится функции выполняет. До этого заказывала "Тефаль" качество вообще не понравилось. Этот тостер рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Красивый стильный, еще не пользовались
Тостер Bosch TAT3P421 белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT3P421 белый/черный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тостер, уже второй такой взяли.
Достоинства:
Комментарий:
Очень вкусные тосты получаются! Тостер пришел запечатанным, полный комплект. Понравился :)
Достоинства:
Комментарий:
Тостер очень понравился. Проверенная фирма. Брали на подарок маме ) поджаривает замечательно, практичный и удобный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тостер! Вкусные тосты! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хорошее впечатление если б не цена на бошш. на всех режимах разная зажаренность.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, хлеб получается хрустящим)
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличного качества, все свои функции выполняет! Отлично вписался в интерьер.
Достоинства:
Комментарий:
Тостер хорошо показал себя. Выбирали между бюджетной и дорогой моделью. Пока впечатления положительные.
Достоинства:
Комментарий:
тостер симпатичный, компактный, с интегрированными держателями для круассанов, но или хлеб у меня не той системы (ржаной бездрожжевой), или нагреватель слабый, но на 6-ке (максимум) не сильно он поджаривается старый тостер бош показывал такие же результаты, но я предполагал, что причина в его почтенных годах
Достоинства:
Комментарий:
хороший, брала на подарок, доставка в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится,советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Тостер бомба, что и хотела. Делаю в нем не только тосты (использую 3 мощность), но и конвертики (лаваш, сыр, колбаса и тд) на мощности 4-5. Очень удобный и простой в обращении
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тостер, все нравится функции выполняет. До этого заказывала "Тефаль" качество вообще не понравилось. Этот тостер рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Красивый стильный, еще не пользовались