Тостер Bosch TAT5P425
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Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
970
Цвет
серый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Режим подогрева. Центрирование тостов. Автоматическое отключение
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 535132
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
970
Цвет
серый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
Режим подогрева. Центрирование тостов. Автоматическое отключение
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
242 х 365 х 210 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х21
Вес, кг.
2.19
Описание товара Тостер Bosch TAT5P425
Мощность 970 Вт, механическое управление, электронное, количество отделений 2, количество тостов на отделение 1, материал корпуса пластик/металл, кнопка стоп, решётка для подогрева булочек, поддон для крошек.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
970
Цвет
серый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
Режим подогрева. Центрирование тостов. Автоматическое отключение
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Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
242 х 365 х 210 мм
Страна производитель
Китай
Мощность 970 Вт, механическое управление, электронное, количество отделений 2, количество тостов на отделение 1, материал корпуса пластик/металл, кнопка стоп, решётка для подогрева булочек, поддон для крошек.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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