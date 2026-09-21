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Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) купить с доставкой в Москве
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Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0)

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Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото 1
Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото 2
Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото 3
Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото 4
Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото 5
Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото 1
  • Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото 2
  • Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото 3
  • Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото 4
  • Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото 5
  • Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714085
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
нет
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
190х210х290 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х22
Вес, кг.
2.39

Описание товара Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0)

Тостер ARIETE 149/12 с 2 отделениями дополнен функцией размораживания, используя которую вы сможете подготовить, к примеру, круассаны или булочки. Функция подогрева придаст аппетитный вид уже обжаренным тостам. Прочные ножки в основании домашнего помощника устойчиво зафиксируют его на любой поверхности. Благодаря автоматическому центрированию каждый кусочек хлеба или батона равномерно покрывается ароматной хрустящей корочкой. На корпусе ARIETE 149/12 появились механические элементы управления, обеспечивающие доступ к функционалу и позволяющие выбрать среди 6 степеней обжаривания. Крошки от хлебобулочных изделий поступают в специальный поддон, который вынимается из прибора одним движением для последующей очистки от загрязнений. Конструкцией корпуса предусмотрен вместительный отсек для компактного хранения сетевого шнура.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Ariete 149 Moderna (00C014912AR0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARIETE
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
нет
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
190х210х290 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер ARIETE 149/12 с 2 отделениями дополнен функцией размораживания, используя которую вы сможете подготовить, к примеру, круассаны или булочки. Функция подогрева придаст аппетитный вид уже обжаренным тостам. Прочные ножки в основании домашнего помощника устойчиво зафиксируют его на любой поверхности. Благодаря автоматическому центрированию каждый кусочек хлеба или батона равномерно покрывается ароматной хрустящей корочкой. На корпусе ARIETE 149/12 появились механические элементы управления, обеспечивающие доступ к функционалу и позволяющие выбрать среди 6 степеней обжаривания. Крошки от хлебобулочных изделий поступают в специальный поддон, который вынимается из прибора одним движением для последующей очистки от загрязнений. Конструкцией корпуса предусмотрен вместительный отсек для компактного хранения сетевого шнура.


Теги товара: на 2 тоста
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Отзывы


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